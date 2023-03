Proclamati i 51 consiglieri regionali eletti nel Lazio, chi sono: ora Rocca deve nominare la giunta Sono stati proclamati ufficialmente i 51 consiglieri regionali eletti alla Regione Lazio. Adesso il nuovo presidente, Francesco Rocca, dovrà annunciare gli assessori che andranno a comporre la sua giunta.

A cura di Enrico Tata

Sono stati proclamati ufficialmente i 51 consiglieri regionali eletti nel Lazio. Sono stati completati tutti i controlli sui voti e sulle preferenze ed è stata confermata l'elezione di 31 consiglieri di maggioranza e 20 di opposizione.

Regione Lazio, a Fratelli d'Italia 22 consiglieri regionali

I giudici hanno respinto la richiesta di Lega e Forza Italia, che chiedevano tre consiglieri in più nella circoscrizione di Roma (uno per la Lega, uno per Forza Italia e uno per la Civica Roca). Questo avrebbe ridotto la pattuglia di Fratelli d'Italia di tre consiglieri, uno a Viterbo, uno a Latina e uno a Rieti.

Invece resteranno in 22 gli eletti nel partito di Giorgia Meloni, più 3 per la Lega, 3 per Forza Italia uno per la lista Civica e uno per l'Udc. La conferma dei rapporti di forza interni al centrodestra potrebbe giocare un ruolo nella composizione della giunta.

Chi sono i 51 consiglieri proclamati eletti alla Regione Lazio

Questa la lista dei 50 consiglieri eletti nel Lazio: (più Francesco Rocca)

I consiglieri di Fratelli d'Italia: Giancarlo Righini, Roberta Angelilli, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marika Rotondi, Marco Bertucci, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Emanuela Mari, Laura Corrotti, Flavio Cera, Maria Chiara Iannarelli, Enrico Tiero, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Daniele Maura, Alessia Savo, Michele Nicolai, Eleonora Berni, Daniele Sabatini, Valentina Paterna.

I consiglieri di Forza Italia: Fabio Ciapolei, Giorgio Simeoni, Cosmo Mitrano

I consiglieri eletti con la Lega: Pino Cangemi, Laura Cartaginese, Angelo Tripodi.

Per la lista civica Rocca c'è Mario Crea e per l'Udc eletto Nazareno Neri.

I consiglieri del Partito democratico: Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Mario Ciarla, Emanuela Droghei, Massimiliano Valeriani, Michela Califano, Rodolfo Lena, Enrico Panunzi, Sara Battisti, Salvatore La Penna, Alessio D'Amato.

I consiglieri del Terzo Polo: Marietta Tidei e Luciano Nobili. Per la Civica D'Amato eletta Marta Bonafoni. Per Sinistra e Verdi eletto Claudio Marotta.

I consiglieri eletti per il Movimento 5 Stelle e per il Polo Progressista: Donatella Bianchi, Roberta Della Casa, Valerio Novelli, Marco Colarossi, Alessandra Zeppieri.

Ieri Rocca proclamato presidente, adesso deve annunciare la sua giunta

Ieri Francesco Rocca è stato proclamato ufficialmente nuovo presidente della Regione Lazio e ha detto che le sue priorità saranno l'abbattimento delle liste d'attesa nei pronto soccorso degli ospedali e la discussione con il sindaco Gualtieri in merito al nuovo termovalorizzatore di Roma. La giunta, ha detto il governatore, sarà annunciata tra giovedì e venerdì della prossima settimana e la prima seduta dell'Assemblea regionale è in programma per il 13 marzo.

Nelle prossime ore Rocca definirà la sua giunta, che sarà composta da dieci assessori: sette in quota Fratelli d'Italia (tra cui, forse, un tecnico), due di Forza Italia e uno della Lega, a cui verrà concessa la presidenza dell'Aula (si parla di Pino Cangemi). Per Fratelli d'Italia posti sicuri in giunta per Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera e Roberta Angelilli.