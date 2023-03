La priorità di Francesco Rocca, presidente Regione Lazio: ridurre le attese al pronto soccorso Le priorità di Francesco Rocca, che oggi è stato proclamato ufficialmente nuovo presidente della Regione Lazio. Entro la prossima settimana saranno annunciati gli assessori della nuova giunta.

A cura di Enrico Tata

Il nuovo termovalorizzatore di Roma e le attese nei pronto soccorso. Queste le priorità di Francesco Rocca, che oggi è stato proclamato ufficialmente nuovo presidente della Regione Lazio.

Rocca: "Lavorerò per ridurre le attese nei pronto soccorso"

"Nelle prossime 48 ore avrò i primi incontri con i direttori generali delle aziende del Lazio. Con il ministro della Salute Schillaci ci vedremo nei prossimi giorni, è un interlocutore costante. Abbiamo un problema di carenze di organico, il tema è anche conoscere come sarà risolto il tema del numero chiuso nelle facoltà di medicina. La grande priorità è ridare dignità ai nostri cittadini che si trovano ad affrontare giornate di attesa insopportabili all’interno dei nostri pronto soccorso", ha dichiarato Rocca.

Termovalorizzatore, Rocca: "Parlerò on Gualtieri"

Sul termovalorizzatore proposto dal sindaco Gualtieri il governatore ha annunciato che è sua intenzione incontrare il primo cittadino "per capire quali sono le sue idee e come pensa di risolvere il tema dell'Ardeatina. Sono sicuro che ci avrà pensato e avrà soluzioni alternative. Se così non fosse inizierà un dialogo, perché non si può penalizzare un intero quadrante della nostra città per mancanza di programmazione e visione. È solo l'aspetto della viabilità, ci sono professionisti che fanno solo questo, e sono sicuro che tutto questo è stato fatto. È importante capire come a regime si muoveranno decine di migliaia di cittadini del Lazio a cui interessa la viabilità dell'Ardeatina".

La nuova giunta, l'annuncio la prossima settimana

Quanto alla giunta, Rocca ha detto che verrà annunciata probabilmente tra giovedì e venerdì della prossima settimana. Il presidente ha detto di non aver ricevuto alcun veto dai partiti del centrodestra: "Non sento che il dialogo sia indietro anzi, so che c'era una riunione tra i partiti ma, se qualcosa fosse andato storto, mi sarebbe arrivata qualche notizia. Il clima vissuto fin dall'inizio e' fatto da donne e uomini che non vedono l'ora di mettersi a disposizione".

Tra gli assessori potrebbe entrare una figura tecnica, "ci sto ragionando", ha ammesso Rocca, ma "ogni soluzione è aperta, su questo sono davvero contento della fiducia che mi è stata data. Ovviamente saranno tutti nomi di mia fiducia perché devono lavorare bene. Sulla Giunta si sta discutendo in maniera serena, c'è la volontà di dare alla regione una buona guida. Ma non sarà una regione one man show".