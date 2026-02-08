Primavalle, picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti al figlio: arrestato

Un uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dopo aver picchiato e minacciato la moglie con un coltello.

Immagine di repertorio

Ancora un episodio di maltrattamenti in famiglia a Roma, questa volta nel quartiere periferico di Primavalle. Un uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, dopo che per l'ennesima volta ha picchiato la moglie, minacciandola anche con un coltello davanti al figlio minore. A chiamare il 112 è stata proprio la donna, che già in passato aveva denunciato il marito quattro volte. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato l'uomo in stato di alterazione psicofisica, probabilmente perché poco prima aveva assunto droghe. Dopo aver sentito la donna, e ricostruito tutta la vicenda, hanno portato l'uomo in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Come detto, non era la prima volta che l'uomo aggrediva la moglie, che già in passato si era rivolta diverse volte alle forze dell'ordine. L'aggressione in questo caso è avvenuta davanti al figlio minorenne della coppia terrorizzato per l'accaduto e che il padre potesse fare del male alla madre. Quando la donna si è vista aggredita e minacciata, anche con il coltello, ha seriamente temuto per la propria vita: per questo ha chiamato subito il 112, chiedendo l'intervento immediato di una pattuglia dei carabinieri che prontamente arrivata sul posto a poco tempo dalla segnalazione.

L'uomo è stato portato in un primo momento in caserma. Data la sua pericolosità e la possibilità concreta che aggredisse ancora una volta la moglie, è stato disposto il trasferimento in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Fortunatamente la donna, nonostante la brutale aggressione del marito, non ha riportato lesioni gravi.