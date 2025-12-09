roma
Primario del Sant’Eugenio arrestato a Roma, Roberto Palumbo sospeso dal servizio

Il primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio Roberto Palumbo è stato sospeso dal servizio. La Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo interno.
A cura di Alessia Rabbai
Il primario Roberto Palumbo (Frame dal video del Forum Nazionale delle Associazioni Onlus)
Il primario Roberto Palumbo (Frame dal video del Forum Nazionale delle Associazioni Onlus)

La Asl Roma 2 oggi ha sospeso il primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma Roberto Palumbo. La decisione è arrivata durante il collegio di disciplina, che si è riunito oggi in via straordinaria, dopo i fatti che hanno acceso i riflettori sul nosocomio e su alcune cliniche. Per il primario, che attualmente si trova agli arresti domiciliari, è scattata la sospensione obbligatoria dal servizio dal 5 dicembre scorso. Palumbo è stato arrestato in flagranza di reato, mentre instascava tremila euro in contanti. A seguito dei fatti che hanno portato alla luce una vicenda di tangenti la Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo interno e ha attivato l'ufficio di disciplina nei confronti del medico.

La difesa dell'avvocato Palumbo: "Valutiamo se ricorrere al Riesame"

Nel frattempo la difesa di Palumbo valuta la possibilità di ricorrere al tribunale del Riesame contro l'ordinanza di arresto e di custodia cautelare per corruzione. Nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari c'è scritto che Palumbo aveva come punto di riferinmento determinati centri di dialisi ai quali indirizzava i pazienti dimessi dall'ospedale "in modo da raggiungere il massimale consentito verso Dilaeur, struttura del quale egli ha, di fatto il 60% delle quote". Gli investigatori dovranno accertare se il primario gestisse il sistema di mazzette da solo oppure se siano coinvolte altre persone e se oltre alla corruzione si configurino altri reati.

Rocca: "Vicenda orribile, non faremo sconti a nessuno"

Sulla vicenda che vede coinvolto il primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio Roberto Palumbo è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, definendo "orribile quello che è stato scoperto" e anticipando che, qualora ci fosse un processo, la Regione Lazio si costituirà parte civile. Il governatore a margine di un evento a Roma ha dichiarato: "Il primario verrà sospeso e ci sarà un approfondimento sulle strutture coinvolte, per verificare se hanno a che fare con la persona arrestata insieme al dottor Palumbo, per eventuali sospensioni dell'accreditamento". E spiega come si procederà: "Ora bisogna muoversi secondo i passi giuridicamente corretti, senza compromettere il diritto alla salute dei pazienti. Non faremo sconti a nessuno".

