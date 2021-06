Alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Roma, per la prima volta, sarà possibile partecipare anche online. Il voto potrà essere espresso soltanto nella giornata domenica 20 giugno, ma per farlo online occorrerà effettuare, entro mercoledì 16 giugno, una pre-registrazione. Le urne saranno aperte dalle ore 8 alle ore 21. Si potrà votare per il candidato sindaco e anche per il candidato presidente di Municipio (in alcuni municipi, si ricorda, non sono previste le primarie).

Come registrarsi per votare online alle primarie del centrosinistra

Per effettuare la pre registrazione occorrerà andare sul portale ‘Partecipa' ospitato sul sito del Pd, accedere attraverso l'identità digitale SPID e inserire la propria email. Attraverso carta di credito o paypall si dovrà versare il contributo minimo previsto di almeno 2 euro e occorrerà dichiarare di essere un'elettrice/elettore del centrosinistra e di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di Roma. La procedura resterà attiva fino alle 23.59 di giovedì 17 giugno. Da venerdì l'unica modalità per votare senza aver effettuato la pre registrazione sarà quella di recarsi fisicamente ai gazebo allestiti dall'organizzazione.

Al termine del pagamento sul portale Partecipa gli utenti visualizzeranno questo messaggio:

Poco prima dell'apertura delle urne riceverai una email con le istruzioni per votare online.

Se per qualche motivo non dovessi ricevere l'email, ritorna su questo sito per richiederla.

Domenica 20 giugno verrà inviata, a chi ha effettuato la pre registrazione per il voto online, una email con link utilizzabile per votare. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite il link, il sistema mostrerà la lista dei candidati. Per selezionare un candidato, bisogna cliccare su uno dei nomi presenti nella lista e poi premere il tasto “vota candidato”. Sarà presente anche il pulsante “scheda bianca”. Dopo aver espresso il proprio voto verrà mostrata una schermata che riepiloga la scelta effettuata. L'elettore potrà allora cliccare il pulsante “inserisci nell’urna” oppure “cancella scheda” e tornare alla pagina dei candidati. Se si è sicuri della scelta e si clicca sul pulsante "inserisci nell'urna", verrà visualizzata una schermata con la dicitura "scheda inserita nell’urna". A quel punto sarà possibile confermare definitivamente il voto espresso con il tasto Ok. Dopo questa operazione non sarà più possibile modificare il voto. Al termine verrà mostrata questa schermata: "La votazione per la candidatura a Sindaco/a di Roma è conclusa, per procedere con la votazione per la candidatura a Presidente del tuo Municipio cliccare il tasto ok”. A questo punto si passa alla scheda dei candidati alle primarie di Municipio.

Per qualunque problema nella fase di pre-registrazione o di votazione, sarà possibile inviare una email a: organizzazione@tunoiroma.it 4.

Chi può votare online

Possono partecipare alle Primarie del centrosinistra tutti coloro che abbiano la piena titolarità del diritto di elettorato attivo per le elezioni Comunali di Roma (e cioè a tutti i residenti a Roma con più di 18 anni). Lo stesso diritto, spiega l'organizzazione, è riconosciuto anche ai ragazzi che abbiano compiuto 16 anni o che li compiranno entro la data di svolgimento delle primarie, cioè domenica 20 giugno. Possono votare anche tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti a Roma.

Si potrà votare online e fisicamente dalle ore 8,00 alle ore 21,00 di domenica 20 giugno 2021.

Chi sono i candidati alle primarie del centrosinistra

I candidati alle primarie del centrosinistra di Roma sono sette: il candidato ufficiale del Pd Roberto Gualtieri, il presidente del III Municipio Giovanni Caudo, Imma Battaglia, Cristina Grancio, Tobia Zevi, Paolo Ciani e Stefano Fassina.