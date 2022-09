Previsoni meteo Roma e Lazio dal 26 settembre al 2 ottobre: temporali e rischio nubifragi La settimana che va da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre a Roma e nel Lazio sarà all’insegna del maltempo, con piogge, temporali e rischio nubifragi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre registrano un'intensa ondata di maltempo, con piogge, temportali, forte vento e temperature in calo. L'autunno è arrivato e spazza via la coda dell'estate. Come annunciano gli esperti del Meteo.it il quadro meterologico sarà fortemente influenzato da una "depressione proveniente dal Nord Europa, alimentata da masse d'aria di origine artico-marittima e sospinta da intensi venti meridionali, che provocherà la formazione di un ciclone Mediterraneo. Sono in arrivo precipitazioni intense, con rischio nubifragi e violente raffiche di vento.

Le previsioni per martedì 27 mecoledì 28 settembre

Martedì 27 settembre su Roma si attende cielo poco nuvoloso di notte, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 24 gradi. Pioggia su Frosinone, Latina e Rieti, cielo poco nuvoloso su Viterbo.

Mercoledì 28 settembre cielo coperto su Roma di notte e al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio, con pioggia alternata a schiarite di sera. Temperature tra 15 e 24 gradi. Nubi sparse sul resto del territorio della regione.

Le previsioni per giovedì 29 e venerdì 30 settembre

Giovedì 29 settembre su Roma si prevedono temporali alternati a schiarite per l'intero arco della giornata, con precipitazioni da abbondanti a forti, fino a 12 millimetri. Il vento soffierà moderato. Temporali alternati a schiarite sull'intero territorio della regione.

Venerdì 30 settembre su Roma temporali alternati a schiarite dalla notte al pomeriggio, con precipitazioni molto forti e pioggia debole alla sera. Temperature tra 18 e 21 gradi. Temporali su tutta la regione.

Le previsioni per sabato 1 e domenica 2 ottobre

Sabato primo ottobre su Roma si attende pioggia debole di notte, cielo sereno al mattino e di pomeriggio, con nubi sparse di sera. Temperature tra 18 e 24 gradi. Pioggia su Frosinone, Latina e Rieti, nubi sparse su Viterbo.

Domenica 2 ottobre su Roma cielo coperto di notte, poco nuvoloso al mattino e di pomeriggio e cielo coperto di sera. Temperature tra 18 e 26 gradi. Nubi sparse sul resto del Lazio.