Previsioni meteo venerdì primo luglio 2022: sole e ancora temperature da bollino rosso Anche il mese di luglio si apre con temperature da bollino rosso su tutte le province del Lazio: il caldo e il sole restano su Roma e su tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Continua la grande ondata di calore che sta colpendo la nostra penisola e la nostra regione: anche oggi, venerdì primo luglio 2022, il nuovo mese si apre con temperature molto elevate, sopra i 30 gradi e, in alcune province, come Frosinone e Roma raggiungono anche i 35 gradi centigradi. Tutte le province nel Lazio, anche oggi primo e domani 2 luglio, sono contrassegnate con il bollino rosso dal ministero della Salute: il caldo mette a rischio le persone delle fasce più deboli della popolazione.

Previsioni meteo Roma: sole e temperature fino a 35 gradi

Sono giorni intensi per la capitale che nell'ultima settimana più volte è stata contrassegnata dal ministero della salute fra le città con bollino rosso per allerta caldo. Anche oggi a Roma, dove si prevede sole per tutto il giorno, il termometro raggiunge le temperature massime di 35 gradi centigradi, toccando le minime, che si aggirano sui 18 gradi, soltanto nelle prime ore della mattina, verso le 6. Fra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio, però, oltre al sole compaiono alcune nuvole nel cielo.

Sole e caldo anche sulle province della regione Lazio

L'ondata di caldo continua a colpire la regione Lazio: oltre a Roma, anche nella provincia di Frosinone oggi si registrano temperature fino a 35 gradi centigradi, partendo dalle massime di circa 17. Qui, nel frusinate, la giornata è meno assolata: per gran parte del giorno, infatti, il cielo viene coperto da nuvole.

Nuvoloso anche a Latina, dove le temperature sono più basse di appena pochi gradi: le minime non scendono oltre i 19 gradi, mentre le massime non superano i 32. Nelle altre province, invece, i raggi del sole non rischiano di essere coperti dalle nubi. A Viterbo le temperature di oggi sono comprese fra i 15 e i 33 gradi, mentre a Rieti fra i 16 e i 33.