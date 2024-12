Previsioni meteo venerdì 20 dicembre a Roma e nel Lazio: allerta gialla maltempo e freddo in arrivo

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Temperature verso lo zero a Roma e nel Lazio in questo penultimo venerdì di dicembre, l'ultimo prima di Natale. Per la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2o24, il dipartimento di protezione civile regionale ha già inviato un avviso di allerta gialla per il maltempo. Temporali con rischio mareggiate, attività elettrica intensa con tuoni e fulmini e venti di burrasca. Oltre a questo tempo grigio, si aggiunge un calo drastico delle temperature: la minima più alta, attesa a Latina, è di 5 gradi, mentre si avvicina allo zero anche nella capitale. E si prevedono nevicate anche nella nostra regione, al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo generalmente moderati.

L'allerta gialla a Roma e nel Lazio

Come hanno fatto sapere diramando un bollettino di allerta dalla protezione civile del Lazio, dalla mattina di oggi è prevista allerta gialla e per le successive 24-36 ore. "Rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento – precisa la nota – Ma anche venti forti settentrionali con raffiche di burrasca, o burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Sempre dal mattino di venerdì 20.12.2024, e per le successive 12-18 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo generalmente moderati".

Un periodo di tempo meno lungo quello occupato dai temporali: "Dalle prime ore di venerdì 20.12.2024 e per le successive 18-24 ore – si legge ancora – Si prevedono piogge sparse, specie sui settori appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

Il bollettino dell'allerta gialla di domani, 20 dicembre.

Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: il termometro sfiora lo zero

Il freddo è arrivato anche a Roma, dove il termometro oscilla fra i 3 e i 13 gradi. Attese le piogge, soprattutto nella mattinata. A Latina, invece, il termometro è più clemente e s muove fra i 5 e 14 gradi, ma i temporali e le precipitazioni sono più sostanziose e a rischio per tutto il giorno. Stessa situazione nel Frusinate, dove però la massima non va oltre i 12 gradi. Più rigido il clima nel Reatino: pioggia per tutto il giorno e termometro fra i 2 e i 10 gradi, mentre nel Viterbese la massima aumenta di un grado e le piogge sono ad intermittenza.