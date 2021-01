Le previsioni del meteo a Roma per il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, registrano una breve e parziale pausa dal maltempo. La perturbazione che sta imperversando in questi giorni, portando copiosa pioggia, grandine e temporali, con rischio nubifragi, strade allagate e innalzamento del livello dei fiumi, accompagnati dal vento, ci lascerà tirare un sospiro di sollievo. Si tratta di uno stop che tuttavia non durerà a lungo e che lascerà il posto ad un nuovo peggioramento del quadro metereologico, previsto dagli esperti già a partire dal fine settimana. Il freddo sarà la costante che caratterizzerà queste giornate, con temperature in calo, che si manterranno tali anche durante l'Epifania. Le minime si abbasseranno ovunque avvicinandosi allo zero per l'influenza di un vortice polare, mentre le massime si attesteranno intorno ai 10 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 6 gennaio

Domani, mercoledì 6 gennaio, giorno dell'Epifania e festa della Befana, le previsioni del meteo a Roma registrano generalmente cielo poco nuvoloso per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio, sulla Capitale cadrà pioggia moderata durante la notte, con poche nubi in cielo al mattino, nel corso del pomeriggio e alla sera. Possibili deboli precipitazioni. Il vento soffierà moderato, mentre le temperature in città oscilleranno tra i 4 gli 11 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 e domenica 10 gennaio

Il weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio a Roma vedrà un nuovo repentino cambiamento del quadro metereologico, con un peggioramento dato dal ritorno di precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sulla Capitale sabato il cielo sarà coperto durante la notte, con pioggia moderata durante l'arco della giornata. Valori compresi tra i 6 e i 9 centigradi. Domenica ulteriore peggioramento in vista, con temporali alternati a schiarite e temperature attese tra i 10 e i 15 centigradi.