Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 8 luglio: le temperature si abbassano Sole e caldo anche oggi a Roma e nel Lazio, ma le temperature sono un po’ più basse. In alcune zone continuano venti forti e piogge sparse.

A cura di Beatrice Tominic

Torna il sole e torna il caldo oggi a Roma e nel Lazio dopo ore più fresche e qualche precipitazione sparsa: le temperature, però, restano più basse rispetto alla settimana scorsa. Le nuvole caratterizzano la prima mattina della capitale dove, però, già dalle ore 8 circa torna a splendere il sole. Qui le temperature non arrivano ai picchi di calore della scorsa settimana, anche se le massime superano comunque i 30 gradi e raggiungono i 33. Le minime, invece, che si raggiungono soltanto nelle prime ore della giornata e nella tarda serata, si aggirano intorno ai 23 gradi.

Previsioni meteo nel Lazio: a Rieti ancora piogge

Come nella capitale torna il sole anche nella provincia di Latina, dove il termometro oggi oscilla fra i 23 e i 32 gradi. Nel capoluogo pontino soltanto nella prima mattina e nella parte centrale della giornata si mostrano alcune nubi. Diversa, invece, la situazione nei territori più a nord e nell'entroterra. Viterbo e Frosinone si svegliano con nubi sparse e temporali isolati: qui le temperature oscillano fra i 19 e i 27 gradi nel primo caso e i 21 e i 31 gradi nel secondo. Stesse temperature di Viterbo anche a Rieti, dove la giornata di oggi si apre con temporali notturni, in alcuni casi attesa anche la grandine. Dalle prime ore della mattina, invece, torna il sereno.

Allerta gialla per temporale e vento

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha diffuso una nota per comunicare l'allerta gialla per il meteo: attesi dal tardo pomeriggio di ieri per le successive 18 ore, venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca e, per le successive 12 ore, precipitazioni piovose e temporalesche. Non è escluso che nelle prime ore della mattina possano continuare a verificarsi condizioni meteo simili di quelle accadute durante la notte.