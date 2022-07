Allerta gialla meteo Roma e Lazio: forte vento, piogge e temporali dalla sera del 7 luglio Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: venti forti e raffiche di burrasca sono attesi nella regione. Piogge e temporali dal tardo pomeriggio fino a domani.

A cura di Beatrice Tominic

È stata proclamata a partire dalla sera di oggi, giovedì 7 luglio, l'allerta gialla per il meteo su Roma e su tutta la regione Lazio. Lo ha comunicato con una nota il Dipartimento della Protezione Civile. Da stasera per le prossime 18 ore si attende l'arrivo di venti forti soprattutto nelle zone più a nord, con forti raffiche di burrasca. Al vento si aggiungono anche piogge e temporali dal tardo pomeriggio di oggi per le successive 12 ore.

La nota della Protezione Civile

La comunicazione è stata diffusa dalla Protezione Civile, che ha speigato: "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione dalla sera di oggi 7 luglio 2022 e per le successive 18 ore, si prevedono sul Lazio: venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca. Inoltre, dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12 ore si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento."

Valutare l'allerta gialla

Poi è stato spiegato il metodo con cui è stata proclamata l'allerta: "Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per vento su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – è stato precisato, infine, il loro impegno e la loro disponibilità costante in queste circostanze – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto."