Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 20 gennaio: ancora freddo, pioggia e neve Pioggia e neve anche oggi, venerdì 20 gennaio nella regione Lazio: le temperature oscillano fra i -1 gradi di Viterbo e gli 8 di Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Quella di oggi, venerdì 20 gennaio, è un'altra giornata dal clima rigido, con temperature comprese fra gli 1 e gli 8 gradi centigradi in tutti i territori della regione Lazio. Continuano le precipitazioni iniziate ieri sera, con pioggia battente, neve tonda e vere e proprie nevicate anche a bassa quota: come diramato dalla Protezione Civile, per la giornata di oggi è stata proclamata allerta gialla per neve sui territori appenninici di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. Mentre, nei bacini costieri sud, l'allerta gialla è per il forte vento.

Neve a Roma: le previsioni per oggi venerdì 20 gennaio

Il freddo è arrivato anche a Roma: sui Castelli Romani, anche a bassa quota, proprio ieri sera è tornata la neve. Le precipitazioni, però, non sono destinate a terminare. Oggi continuano anche sulla capitale temperature rigide: in particolare il termometro si aggira fra i 2 e i 7 gradi. Non danno tregua neanche le precipitazioni che, soprattutto a partire dall'ora di pranzo, come scrive il Meteo.it, continuano incessantemente.

Maltempo anche sulle province: pioggia mista a neve nel frusinate

Continua il maltempo anche sulle altre province del Lazio. La città più fredda è Viterbo con temperature minime che arrivano a -1 mentre le massime non superano i 5: qui il cielo è grigio tutto il giorno, ma non è prevista pioggia.

Nelle altre province, invece, piove tutto il giorno. A Rieti le temperature restano comprese fra gli 0 e i 6 gradi e alle precipitazioni si alternano schiarite, mentre a Latina e Frosinone, dove il termometro rispettivamente si muove fra i 4 e gli 8 gradi e gli 1 e i 6 gradi, la pioggia è prevista per l'intera giornata.