Maltempo a Roma, arriva la prima neve anche a bassa quota: fiocchi sui Castelli Romani (VIDEO) Arrivata la prima neve ai Castelli Romani, dopo il Monte Terminillo e Monte Livata. Nevica anche a bassa quota, precipitazioni continuano anche stanotte e domani.

A cura di Beatrice Tominic

La prima nevicata sui Castelli Romani, Rocca Priora. La strada a Rocca di Papa, Campi d’Annibale. Foto dalla pagina Facebook Meteo Cloud.

La neve è arrivata sui Castelli Romani. Il primo nevischio è sceso poco dopo le 18, a Castel Gandolfo e a Genzano Romano, mentre nelle zone costiere stavano arrivando forti piogge e nella zona sud di Roma alla grandine si è aggiunto un po' di nevischio. Dopo la prima neve che ha imbiancato il Monte Terminillo nel reatino e il Monte Livata qualche giorno fa, timidi fiocchi sono caduti anche sui territori dei Castelli Romani, nella zona a sud est della città di Roma. Ma la situazione potrebbe essere destinata a cambiare presto.

La prima neve scesa sui Castelli Romani

Le prime precipitazioni nevose si sono verificate a partire dalle vette più alte, fra i 700 e gli 800 metri di altitudine, come si vede dalle immagini riprese dalla videocamera del Monte Faete (foto in basso). In breve tempo, fiocchi bianchi sono caduti anche nei centri abitati, come Rocca Priora e Rocca di Papa (in video). In serata e nella notte, però, sono previste precipitazioni più forti: non è escluso che nelle prossime ore la neve scenda a quote più basse, anche a 500 metri e che pianure interne e colline possano essere raggiunte da graupel (o neve tonda) e grandine.

Immagine dalla webcam sul Monte Faete, prime nevicate dei Castelli Romani.

L'allerta gialla neve nel Lazio

Per la giornata di domani, venerdì 20 gennaio, è stata già diramata un'allerta neve di colore giallo anche a quote molto basse, fra i 400 e i 500 metri e, localmente, fra i 200 e 300.

Secondo la Protezione Civile i territori con allerta gialla per neve sono quelli dell'appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. Prevista allerta gialla per vento su Bacini costieri sud.