Allerta gialla per neve domani nel Lazio: ecco le zone in cui cadranno fiocchi Previste nevicate a quota 400/500 metri e localmente anche sui 200/300 metri nel Lazio. Nella zona di Roma cadrà soprattutto ai Castelli Romani, ma non sono previsti fiocchi nella Capitale.

A cura di Enrico Tata

La Protezione Civile del Lazio ha pubblicato un'allerta meteo per neve valida dal primo pomeriggio di domani, venerdì 20 gennaio, e per le successive 24-30 ore. In particolare si prevedono nel Lazio "evicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri, specie sulle zone meridionali, localmente in abbassamento fino ai 200-300 metri su zone vallive interne, con apporti al suolo da deboli a moderati. Precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri e allerta gialla per vento su Bacini costieri sud.

Domani prevista neve ai Castelli Romani: non nevicherà invece a Roma

Per la giornata di domani prevista neve nei dintorni di Roma soprattutto nella zona dei Castelli Romani, dove sono previsti fiocchi anche a quota 300/400 metri d'altitudine. Non sono previste nevicate, invece, nella città di Roma, dove le temperature si manterranno d qualche grado sopra lo zero. La pioggia, pertanto, potrebbe ghiacciarsi, ma non ci sarà alcuna precipitazione nevosa, almeno stando alle ultime previsioni del tempo dei principali siti meteo. Le temperature saranno sempre più basse nel corso del fine settimana, ma domenica, giornata in cui il termometro potrebbe avvicinarsi allo zero anche nella Capitale, non sono previste precipitazioni (sempre secondo le previsioni disponibili ad oggi, 19 gennaio".