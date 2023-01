Cade la prima neve nel Lazio e forse al Terminillo può partire la stagione sciistica Prime nevicate al Terminillo e sui principali rilievi montuosi del Lazio. Nel prossimo fine settimana, forse, la stagione sciistica potrà ufficialmente cominciare.

A cura di Enrico Tata

Fino a due giorni fa le piste da sci del Terminillo erano prati con erba e foglie, ma nelle ultime ore c'è stata la prima vera nevicata sulla montagna del Reatino e in generale su tutti i rilievi montuosi del Lazio. Le previsioni del tempo, tra l'altro, sembrano essere confortanti, perché le temperature si manterranno intorno allo zero e per il fine settimana sono previste nuove nevicate. La stagione sciistica, quindi, dovrebbe poter cominciare ufficialmente. Nei giorni scorsi è stato presentato a Rieti l'abbonamento alla stagione 2023 per l'accesso alle piste da sci: lo skipass giornaliero, per esempio, costa 23 euro. Venti euro il cost dell'entrata soltanto al mattino o nel pomeriggio. Gli accumuli nevosi al Terminillo vanno tra i 5 e gli 8 centimetri, dai 1500 ai 1800 metri. Si registrano nevicate anche a Monte Livata, Campo Staffi e Campocatino.

Le temperature si manterranno basse per tutta la settimana e per il fine settimana è previsto l'arrivo di altre nevicate sulle montagne del Lazio. Sui rilievi le minime scenderanno sotto i meno 6 gradi con le massime che non saliranno sopra lo 0. Le nevicate, almeno per il momento, sono previste nella notte tra domenica e lunedì e nel corso della giornata di martedì. Gli accumuli al suolo, però, saranno modesti secondo le previsioni attualmente disponibili. Per avere dati più certi, occorrerà aspettare qualche giorno. Gli esperti del sito IlMeteo.it avvertono: sebbene le temperature in questi giorni saranno più fredde, "su scala generale la situazione non è cambiata e specie di giorno il clima continua a mantenersi ben lontano dagli standard climatici del periodo".