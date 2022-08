Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 19 agosto 2022: continuano piogge e temporali Ancora allerta maltempo sulla regione Lazio, con piogge, temporali, forti venti e fenomeni elettrici: le temperature restano alte.

A cura di Beatrice Tominic

Questa terza settimana del mese di agosto si chiude con piogge e temporali in tutto il territorio della regione Lazio: nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 agosto, è stato comunicata, a circa una settimana dall'ultima, una nuova allerta gialla per il maltempo. A darne la notizia è stata, come di consueto, la Protezione Civile, con l'apposito bollettino in cui, nello specifico, si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". Come già accaduto la settimana scorsa, infine, precipitazioni e temporali "saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica".

Previsioni meteo Roma venerdì 19 agosto: temporali e schiarite

Le piogge e i temporali che caratterizzano questa giornata nella capitale non rinfrescano l'ambiente romano, anche se le temperature, rispetto a ieri, sembrano essere più fresche. Nel corso delle mattinata sono previsti temporali e piogge, mentre a partire dall'ora di pranzo non si escludono schiarite e cielo meno nuvoloso, fino al completo ritorno al sereno. Le temperature minime di aggirano fra i 24 gradi, mentre le massime non superano i 28.

Previsioni meteo nelle province del Lazio: ancora piogge

Non appare diversa la situazione nelle altre province: le temperature più fresche si registrano nelle province di Rieti e Viterbo dove si registrano, rispettivamente, temperature minime di 20 e 21 gradi e massime di 25 e di 27. In entrambi i casi, si attendono le piogge. A Rieti continuano i temporali, sia la mattina che nel pieno pomeriggio, con forti piogge e fulmini; a Viterbo, invece, dopo il temporale all'alba, soltanto nel corso della serata torna la pioggia. Diversamente, nelle due province del sud, le temperature restano più miti e le piogge meno forti. A Latina la pioggia è attesa soltanto nella prima mattina e poi nel corso della serata, mentre a Frosinone dopo le prime ore della mattina, anche in questo caso caratterizzate da temporali, torna il sereno. Qui le temperature sono fra i 23 e i 29 gradi, mentre nella provincia pontina fra i 24 e i 27.