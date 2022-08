Allerta meteo, temporali da oggi a Roma e nel Lazio: “Forti raffiche vento e fulmini” Allerta meteo dalla tarda serata di oggi, 18 agosto, e per tutta la giornata di domani, venerdì 19 agosto. Si prevedono nello specifico “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale”. I fenomeni, inoltre “saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica”.

A cura di Enrico Tata

La Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta maltempo valida dalla serata di oggi, giovedì 18 agosto, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono nello specifico "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". I fenomeni, inoltre "saranno accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica".

"Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle seguentitabelle, con validità dalla serata di oggi, 18/08/2022 e per le successive 24-36 ore. Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta", si legge nella nota della Protezione Civile.

Le previsioni per oggi e domani a Roma e nel Lazio

A Roma previsti forti temporali nella notte tra oggi, 18 agosto, e domani, 19 agosto. La giornata di domani, inoltre, sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa su tutta la regione e da un abbassamento sensibile delle temperature. Oggi le massime hanno toccato i 37 gradi e domani, sostengono i meteorologi, non supereranno i 28 gradi nelle ore più calde della giornata.