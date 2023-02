Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 4 febbraio: cielo sereno e sole, ma vento forte Cielo sereno e temperature comprese fra gli zero e i 15 gradi: ancora bel tempo a Roma e nel Lazio. Attenzione, però, all”allerta gialla per il forte vento.

A cura di Beatrice Tominic

Questo primo sabato di febbraio si presenta come una bella giornata, con il sole alto nel cielo e il cielo limpido. Le temperature, però, restano basse: nella regione Lazio sono comprese fra gli zero gradi di minima di Rieti e i 15 di massima a Latina.

Nonostante il bel tempo, la protezione civile ha emanato un bollettino di allerta gialla a causa del vento che, da forte e burrasca, si abbatte sull'intera regione.

L'allerta gialla per il vento forte

Nella giornata di oggi il vento si abbatte su diverse zone della regione Lazio. I venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, arrivano dai quadranti settentrionali della regione Lazio e raggiungono i settori appenninici. I territori a rischio sono i Bacini Medio Tevere, l'Appennino di Rieti, al Bacino dell'Aniene e a quello del Liri, ma non manca la preoccupazione per le zone costiere: in quelle più esposte non escluso che possano verificarsi mareggiate violente.

Previsioni meteo Roma: cielo sereno

Cielo sereno e sole alto nella capitale in questo primo sabato di febbraio: secondo le previsioni di Il Meteo.it, infatti, a parte qualche nuvola passeggera nelle prime ore della mattina, la giornata si prospetta serena. Anche le temperature appaiono meno rigide e sono comprese fra una minima di 5 gradi e una massima di 15.

Sole e cielo sereno anche nelle province laziali

Diversa la situazione nella provincia di Rieti dove, nonostante il cielo limpido, le temperature sono ancora molto basse, comprese fra lo zero e i 14 e si aggiungono le forti raffiche di vento che colpiscono la zona degli Appennini. Temperature basse anche a Viterbo, dove la minima si aggira intorno ai 3 gradi e la massima non supera i 12 gradi: qui nelle prime ore della mattina si attendono nuvole e qualche banco di nebbia, un po' di nubi anche nel tardo pomeriggio.

Temperature simili anche nelle due province a sud della regione. Frosinone le temperature sono comprese fra i 3 e i 14 gradi: il cielo è limpido e il sole è alto, ma anche in numerose zone della provincia è atteso il forte vento previsto dall'allerta gialla. Qualche grado in più a Latina, dove le temperature si aggirano fra i 7 e i 15 gradi. Dopo le prime ore della mattina, con qualche nuvola, il cielo si libera: attenzione, in questo caso, alle forti mareggiate.