Allerta meteo gialla sabato 4 febbraio per vento forte: le zone a rischio nel Lazio Allerta gialla per forte vento e raffiche di burrasca nella giornata di sabato 4 febbraio. Oltre alle zone interne, a rischio quelle costiere, dove potranno verificarsi forti mareggiate.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di domani, sabato 4 febbraio 2023, venti forti di burrasca sono previsti sulla regione Lazio a partire dalle prime ore del pomeriggio e per le 24-36 ore successive. Come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in accordo con il Dipartimento di Protezione Civile, per la giornata di domani si attendono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte da nord in diversi territori della regione Lazio. Sotto la stretta morsa del vento, secondo le previsioni, non ci sarà soltanto la dorsale appenninica, ma anche buona parte del litorale laziale, soprattutto le coste più esposte, dove non è escluso che possano verificarsi forti mareggiate.

Come comunicato dal dipartimento, quando necessario occorre attivare le fasi operative previste dal protocollo per garantire la massima sicurezza a cittadini e cittadine.

Le zone colpite da venti e forte e di burrasca sabato 4 febbraio

Come comunicato nel bollettino congiunto, i venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, arrivano dai quadranti settentrionali della regione Lazio e raggiungono i settori appenninici. Non soltanto: come anticipato, la situazione è da tenere sotto controllo anche nella zona del litorale dove sono previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

I punti più esposti al forte vento che non si trovano lungo le coste e che sono considerate di allerta secondo quanto valutato dalla protezione civile, sono quelle contrassegnate con la lettera B, C, E e G che corrispondono ai Bacini Medio Tevere, alla zona appenninica di Rieti, al Bacino dell'Aniene e a quello del Liri.