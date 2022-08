Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 20 agosto 2022: tornano sole e cielo sereno Cielo sereno e sole caratterizzano questo sabato di metà agosto: le temperature non superano i 30 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Questo weekend sembra essere tornato il sole sulla regione Lazio: dopo i tre giorni di allerta gialla per il maltempo, in cui temporali e piogge hanno lasciato ampio spazio a forti raffiche di vento e a tempeste di fulmini, il cielo torna sereno. Nella giornata di oggi, sabato 20 agosto 2022, un timido sole torna a mostrarsi fra le nuvole sparse che restano ancora, ma le temperature restano più basse e difficilmente superano i 30 gradi: le temperature restano comprese fra le massime proprio di 30 gradi con le minime di 16.

Previsioni meteo Roma: nubi sparse

Fra le poche zone in cui le temperature rischiano di superare i 30 gradi, appare la città di Roma dove, già da ieri, rispetto alla scorsa settimana, le temperature hanno subito un notevole calo. Nella capitale, però, il rischio di calore resta alto, soprattutto durante la parte centrale della giornata, quando nel primo pomeriggio le temperature si aggirano intorno ai 31 gradi. In questa fase, il cielo appare coperto da nuvole grigie mentre, nel resto della giornata, fa capolino il sole. Le temperature minime, come al solito registrate nella primissima mattina e nella tarda serata, si aggira fra i 19 e i 20 gradi.

Previsioni meteo nel Lazio: sole e temperature più basse

Anche nel resto della regione torna il sole: nelle province del sud, Frosinone e Latina, dove le temperature misurano rispettivamente fra i 19 e i 30 e i 21 e i 30 gradi, il cielo torna ad apparire nuovamente sereno. Il sole caratterizza l'intera giornata, fatta eccezione per il pomeriggio a Latina, dove il cielo viene coperto da nubi sparse. Cielo sereno e zero nuvole (fatta eccezione per qualche nube nelle prime ore della mattina) anche a Rieti e Viterbo. Qui, dove le temperature si aggirano fra i 16 e i 28 gradi del reatino e i 16 e i 29 del viterbese, l'intera giornata di oggi appare serena.