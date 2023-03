Previsioni meteo Roma e Lazio primo marzo: piogge per tutto il giorno, calano le temperature La giornata di oggi, mercoledì primo marzo, si apre di nuovo con cielo nuvoloso e piogge, che cadranno copiose fino a sera. Calano le temperature.

A cura di Redazione Meteo

Non si arresta l'ondata di maltempo che ha colpito il Lazio negli ultimi giorni. La giornata di oggi, mercoledì primo marzo, si apre di nuovo con cielo nuvoloso e piogge, che cadranno copiose fino a sera. Anche le temperature calano di qualche grado rispetto ai giorni passati, con le massime che nelle zone più calde della regione non andranno oltre i tredici gradi. Il maltempo continuerà per tutta la settimana, ma dovrebbe risparmiare sabato e domenica. Nel weekend, al momento, è infatti previsto il bel tempo.

A Roma le temperature saranno comprese tra una minima di dieci e una massima di tredici gradi. Il cielo sarà nuvoloso tutto il giorno e pioverà per tutta la notte, per poi proseguire durante la mattinata. Una breve pausa dalle precipitazioni è prevista per le 13, ma poi riprenderanno fino a sera.

A Frosinone le temperature saranno comprese tra sette e dodici gradi. La mattina si alterneranno piogge e schiarite, mentre il pomeriggio le precipitazioni dovrebbero diminuire, per poi riprendere in serata. I venti soffieranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio.

Brutto tempo anche a Latina, dove le temperature saranno un po' più alte e comprese tra nove e quattordici gradi. Verso le 7 del mattino ci sarà un vero e proprio temporali, mentre poi le piogge diminuiranno un po' nel pomeriggio per poi riprendere la sera.

Non fa eccezione Rieti, dove il termometro oscillerà tra quattro e dieci gradi. Le piogge cadranno soprattutto nelle prime ore del mattino, nel pomeriggio ci saranno invece schiarite. Il cielo sarà nuvoloso e i venti moderati.

Stessa cosa a Viterbo, dove le temperature saranno tra quattro e dieci gradi, con i venti che soffieranno moderati. Le piogge cadranno per tutto il giorno.