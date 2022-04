Previsioni meteo Roma e Lazio primo aprile: pioggia e temporali Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì primo aprile. Ancora maltempo e allerta meteo, miglioramento domenica.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì primo aprile, registrano ancora maltempo. Il Centro Funzionale Regionale diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse, con un allerta meteo di colore giallo per la giornata di ieri e per le successive 24 ore sulle zone di allerta della regione. Sono attesi ancora temporali e piogge sul territorio regionale. Un weekend che si preannuncia all'insegna del tempo instabile, con una prima parte, che vede la giornata di venerdì e sabato ancora fortemente perturbate, e una seconda, domenica, in cui il tempo registrerà un miglioramento. Tra domenica e lunedì il tempo cambierà ancora, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, con l'arrivo di un vortice atlantico, e una risalita d'aria calda proveniente dal Nord Africa, che porterà nuovamente temperature miti.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì primo aprile

Oggi, venerdì primo aprile le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano pioggia e temporali alternati a schiarite. Sulla Capitale ha piovuto durante la notte, con precipitazioni moderate che proseguono al mattino, cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti e piogge moderate di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 gradi centigradi. Sul resto dei capoluoghi della regione pioggia e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 2 e domenica 3 aprile

Pioggia nel weekend di sabato 2 domenica 3 aprile, quando le previsioni del meteo a Roma registreranno temporali alternati a schiarite. Sabato 2 aprile nel dettaglio sulla Capitale si attendono temporali con deboli precipitazioni di notte alternati a schiarite, temporali con precipitazioni moderate al mattino, nel pomeriggio e abbondanti di sera, fino a 7 millimetri. Nel resto del Lazio ci saranno temporali e su Rieti potrebbe cadere pioggia mista a neve. Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 10 gradi centigradi. Domenica 3 aprile le previsioni del meteo a Roma e sul resto del Lazio vedranno un miglioramento, con cielo poco nuvoloso e schiarite. Nella Capitale i valori saranno compresi tra i 7 e i 13 gradi.