Per i giorni delle festività natalizie si attende un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche. In arrivo, quindi, freddo, piogge e nevicate in montagna. Il maltempo, stando a quanto sostengono gli esperti del sito IlMeteo.it, arriverà già nella giornata della vigilia, il 24 dicembre, e si sposterà progressivamente verso sud nelle giornate successive. A Natale, infatti, dovrebbe piovere abbondantemente su tutte le regioni del centro-sud Italia e le temperature potrebbero subire un vistoso calo. Il peggioramento delle condizioni meteo è praticamente certo, ma per i dettagli bisognerà aspettare almeno il prossimo fine settimana. Quello che sembra certo è che non si preannuncia un natale ‘asciutto' in Italia.

Previsioni meteo Roma e Lazio, atteso peggioramento a Natale

Per quanto riguarda la Capitale e in generale il Lazio, è presto per fare previsioni dettagliate, ma i principali siti di previsioni meteo concordano: il tempo peggiorerà e le temperature scenderanno. Secondo i meteorologi del sito 3BMeteo.com, per i giorni delle feste natalizie è attesa "una modifica dell'impianto barico sul settore euro atlantico. In tal frangente i massimi di pressione tenderebbero a spostarsi sul Nord Atlantico. Questa situazione comporterebbe un nuovo generale abbassamento del fronte polare e l'arrivo di aria relativamente più fredda dal nord Atlantico verso l'Europa centro meridionale. Per l'Italia si attende un aumento della instabilità, un calo termico ed un nuovo aumento della piovosità sull'Italia soprattutto al Centro Nord".

Il tempo per il prossimo weekend

Per fare un passo indietro, il prossimo weekend, l'ultimo prima di Natale, sarà all'insegna del tempo variabile, nuvoloso o poco nuvoloso a Roma e in generale nel Lazio. Non dovrebbero, tuttavia, verificarsi precipitazioni sulla nostra regione. In calo le temperature, con le massime che non dovrebbero superare i 15 gradi e le minime che scenderanno anche al di sotto dei 6 gradi.