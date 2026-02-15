Previsioni meteo Roma e Lazio per 16 e 17 febbraio: forte vento e tempo instabile per Carnevale

Tempo in miglioramento su Roma e Lazio per Carnevale, ma a partire da domenica le temperature si abbasseranno. Meteo instabile per lunedì 16 e domenica 17 febbraio.

Forte vento a Roma. Immagine di repertorio

Saranno un lunedì e martedì grasso dal meteo instabile quelli del 2026 a Roma e nel Lazio. Secondo gli esperti, infatti, per il 16 e 17 febbraio potremo assistere a piogge improvvise anche se meno intense rispetto agli ultimi giorni di questa settimana, condizionata da un allerta meteo di colore arancione. La situazione dovrebbe migliorare già a partire da domenica 15, quando l'allerta meteo sarà passata. Ma attenzione a programmare scampagnate o attività all'aperto per Carnevale.

Meteo in miglioramento da domenica 15 febbraio

Ne ha parlato a Fanpage.it Flavio Galbiati, di Meteo Expert: "Dopo la giornata critica di sabato 14 nel Lazio e nelle regioni tirreniche centrali, domenica avremo solo una leggera nuvolosità. Le temperature caleranno ma non sensibilmente, perché persisteranno correnti d'aria dal sud". Con una minima di 7 gradi ma una massima di 17, la giornata di domenica 15 potrebbe essere ottima per un giro in centro o comunque all'aria aperta.

Le previsioni per lunedì e martedì grasso

L'inizio della settimana successiva non comporterà grossi cambiamenti, con lunedì e martedì grasso che saranno segnati da tempo variabile. "Avremo ancora condizioni molto instabili, non si verificherà alcun caso di alta pressione – aggiunge Galbiati di meteo expert -. Inoltre, a partire dal pomeriggio di lunedì, persisterà un rischio di piogge e rovesci sul Lazio, anche se non intensi come quelli di sabato".

Il fenomeno atmosferico che condizionerà di più questi primi giorni della settimana, però, sarà il vento. "Si alzerà un forte maestrale, cosa che comporta un calo delle temperature – conclude Flavio Galbiati di Meteo Expert -. Martedì 17 febbraio la situazione potrebbe essere più tranquilla, ma anche per quel giorno non sono da escludere piogge".