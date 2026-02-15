roma
video suggerito
video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio per 16 e 17 febbraio: forte vento e tempo instabile per Carnevale

Tempo in miglioramento su Roma e Lazio per Carnevale, ma a partire da domenica le temperature si abbasseranno. Meteo instabile per lunedì 16 e domenica 17 febbraio.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
Forte vento a Roma. Immagine di repertorio
Forte vento a Roma. Immagine di repertorio

Saranno un lunedì e martedì grasso dal meteo instabile quelli del 2026 a Roma e nel Lazio. Secondo gli esperti, infatti, per il 16 e 17 febbraio potremo assistere a piogge improvvise anche se meno intense rispetto agli ultimi giorni di questa settimana, condizionata da un allerta meteo di colore arancione. La situazione dovrebbe migliorare già a partire da domenica 15, quando l'allerta meteo sarà passata. Ma attenzione a programmare scampagnate o attività all'aperto per Carnevale.

Meteo in miglioramento da domenica 15 febbraio

Ne ha parlato a Fanpage.it Flavio Galbiati, di Meteo Expert: "Dopo la giornata critica di sabato 14 nel Lazio e nelle regioni tirreniche centrali, domenica avremo solo una leggera nuvolosità. Le temperature caleranno ma non sensibilmente, perché persisteranno correnti d'aria dal sud". Con una minima di 7 gradi ma una massima di 17, la giornata di domenica 15 potrebbe essere ottima per un giro in centro o comunque all'aria aperta.

Le previsioni per lunedì e martedì grasso

L'inizio della settimana successiva non comporterà grossi cambiamenti, con lunedì e martedì grasso che saranno segnati da tempo variabile. "Avremo ancora condizioni molto instabili, non si verificherà alcun caso di alta pressione – aggiunge Galbiati di meteo expert -. Inoltre, a partire dal pomeriggio di lunedì, persisterà un rischio di piogge e rovesci sul Lazio, anche se non intensi come quelli di sabato".

Leggi anche
Allerta meteo arancione nel Lazio sabato 14 febbraio, temporali e vento: a Roma chiusi parchi e cimiteri

Il fenomeno atmosferico che condizionerà di più questi primi giorni della settimana, però, sarà il vento. "Si alzerà un forte maestrale, cosa che comporta un calo delle temperature – conclude Flavio Galbiati di Meteo Expert -. Martedì 17 febbraio la situazione potrebbe essere più tranquilla, ma anche per quel giorno non sono da escludere piogge".

Meteo Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Montesacro, frana nel dehors del ristorante: “Il muro è venuto giù all’improvviso”
Oltre 50 famiglie evacuate e un'82enne intrappolata in casa dall'acqua
Allerta meteo arancione nel Lazio, l'ordinanza di Gualtieri: chiusi parchi e cimiteri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views