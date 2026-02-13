Allerta meteo arancione nel Lazio sabato 14 febbraio, temporali e vento: a Roma chiusi parchi e cimiteri

Allerta meteo di colore arancione a Roma e nel Lazio domani, sabato 14 febbraio 2026: quali sono le zone a rischio per temporali e vento. Nella Capitale chiusi parchi e cimiteri.

Dichiarata l'allerta meteo arancione nel Lazio per sabato 14 febbraio. Il Dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle prime ore della giornata di domani e per le 12-18 ore successive a causa di "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Inoltre, come comunica la Protezione Civile, "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Nella Capitale, il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che, fra le altre cose, impone la chiusura di parchi e cimiteri.

L'allerta coinvolge molte regioni italiane. In particolare, è indicata come arancione su parte di Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia.

Allerta arancione con criticità idrogeologiche e idrauliche

La mappa delle criticità meteorologiche di sabato 14 febbraio 2026 (da protezione civile)

Le precipitazioni meteorologiche potrebbero anche comportare criticità idrogeologiche e idrauliche su tutto il territorio regionale. Si prospetta un sabato con piogge intense, temporali, forti raffiche di vento e fulmini. Nel Lazio l'allerta meteo per criticità idrogeologica è arancione per le aree dei Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino del Liri, Bacini di Roma; gialla per Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti.

Per quanto riguarda la criticità idraulica, invece, l'allerta è arancione per le aree Aniene e Bacini Costieri Nord; giallo per le restanti zone.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 14 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il fine settimana in arrivo mostrano un quadro meteorologico condizionato da gravi perturbazioni. Sabato 14 febbraio su Roma e sul Lazio piogge e temporali imperverseranno per tutta la giornata. Per quanto riguarda le temperature oscilleranno fra i 12 e i 14 gradi nella Capitale, tra 9 e 11 gradi a Frosinone, tra 11 e 15 gradi a Latina, tra 8 e 11 gradi a Rieti, tra 8 e 11 gradi a Viterbo.

Domenica 15 febbraio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio miglioreranno, con il ritorno di ampie schiarite nella Capitale. Le temperature, però, potrebbero abbassarsi in tutta la regione.

L'ordinanza del sindaco di Roma Gualtieri

In vista dell'allerta meteo di sabato 14 febbraio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato un'ordinanza che vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici. Il provvedimento resterà in vigore per tutta la giornata del 14 febbraio e fino al cessare delle esigenze. Particolare attenzione ai parchi fluviali, a rischio esondazioni.

Tra i divieti specifici, non si potranno svolgere attività aggregative ludico-ricreative o sportive non agonistiche su aree pubbliche esposte; è vietato l’accesso, il transito o la circolazione in aree verdi, giardini, parchi e ville storiche. Stop anche a qualunque attività autorizzata sotto carichi sospesi, chiome di alberature o nel raggio della loro possibile caduta. I cimiteri cittadini saranno chiusi al pubblico. Vietato infine l’accesso e la pratica nei parchi fluviali e aree vicine a fiumi e corsi d’acqua, per il pericolo di piene.

Inoltre, si raccomanda alla cittadinanza di non esporsi a rischi, adottando comportamenti di autoprotezione, come ad esempio evitare sottopassi, argini, fossi, canali e zone a rischio allagamento. In casa, si consiglia di evitare di accedere ai seminterrati e di non sostare a lungo sui balconi. Anche all’aperto è opportuno cercare un luogo elevato e riparato, ma non sotto alberi o carichi pendenti, per non rischiare cadute di oggetti. Si raccomanda di evitare aree verdi e strade alberate, dove rami o alberi potrebbero cedere; cautela nelle zone costiere, lontano da pontili e moli. Si raccomanda cautela alla guida, soprattutto di furgoni telonati, caravan o moto, per le raffiche di vento, fermandosi se necessario.