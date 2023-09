Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 2 settembre: torna il caldo, domani 33 gradi La giornata di oggi, sabato 2 settembre, sarà caratterizzata da bel tempo (con qualche nuvola durante la giornata) a Roma, con temperature in aumento.

Oggi arriva sul nostro Paese l'anticiclone Bacco, che porterà un clima nuovamente estivo, anche se né le massime né le minime toccheranno più i picchi raggiunti durante le tre ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate 2023. La giornata di oggi, sabato 2 settembre, sarà caratterizzata da bel tempo (con qualche nuvola durante la giornata) a Roma, con temperature in aumento. Domani, domenica 3 settembre, sarà una giornata ancora più calda, con le massime che si alzeranno di qualche grado.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, sia oggi che domani l'allerta sarà di colore verde, livello zero, a Roma e in generale in tutti i capoluoghi del Lazio. A Roma in particolare previsti 30 gradi alle 14, 32 percepiti, e una temperatura di 20 gradi alle ore 8. Per quanto riguarda domenica, 32 gradi intorno alle ore 14, 33 percepiti, 21 gradi di mattina alle 8.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, il responsabile di queste temperature nuovamente estive è "l'anticiclone africano Bacco, ennesimo promontorio di origine africana di questa stagione estiva 2023 e da noi così simpaticamente chiamato in onore al Dio del Vino (e della Vendemmia)".

Nei prossimi giorni, spiegano i meteorologi, "si attiverà un richiamo d'aria molto calda proveniente direttamente dalle bollenti terre sahariane e diretta verso il bacino del mediterraneo e l'Italia. Saranno proprio questi venti caldi ad alimentare l'anticiclone Bacco, pronto a riportare stabilità atmosferica e a costringere i termometri a salire nuovamente verso valori sopra media rispetto al periodo".