Previsioni meteo Roma e Lazio oggi mercoledì 30 agosto: rischio nubifragi, crollano le temperature Il ciclone Poppea, che si sta spostando verso i Balcani, interessa ancora la regione. La Protezione Civile del Lazio ha emesso per la giornata di oggi un’allerta di criticità idrogeologica per temporali gialla.

Strade allagate, rami e alberi caduti: il nubifragio che nella notte di ieri ha interessato la Capitale potrebbe non essere l'ultimo. Il ciclone Poppea ha portato con sé temporali, violente raffiche di vento e il drastico crollo delle temperature. Considerando che, come recita il bollettino, "nelle ultime 24 ore sono state registrate precipitazioni con quantitativi cumulati moderati puntualmente elevati" e che le previsioni indicano possibili precipitazioni anche per la giornata di oggi, la Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta di criticità idrogeologica per temporali gialla per la giornata di oggi, mercoledì 30 agosto.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 30 agosto

Secondo i meteorologi de IlMeteo.it, anche la giornata di oggi sarà caratterizzata da abbondanti precipitazioni: entrando nel dettaglio, prevista pioggia abbastanza ininterrottamente durante il mattino, fenomeni temporaleschi anche al pomeriggio, ma di minore intensità, e cielo poco nuvoloso o velato la sera. Per quanto riguarda le temperature, queste dovrebbero oscillare tra il valore minimo di 18 e il massimo di 24 gradi.

A partire da giovedì 31 agosto, comunque, dovrebbe tornare il bel tempo, con giornate soleggiate o poco nuvolose. Per il primo weekend di settembre, previsto bel tempo e temperature in risalita, anche se non sfioreranno i picchi degli scorsi giorni, fermandosi intorno ai 30 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Il ciclone Poppea, che si dirige verso i Balcani, interessa ancora la regione: la giornata di oggi, 30 agosto, sarà particolarmente instabile, con precipitazioni spesso temporalesche più diffuse al mattino e più irregolari nel corso del pomeriggio. Sul fronte delle temperature invece avremo tra i 16 e i 21 gradi a Frosinone, tra i 19 e i 23 gradi a Latina, tra i 15 e i 21 gradi a Rieti e tra i 13 e i 22 a Viterbo.

Da domani, giovedì 31 agosto, si registrerà un ulteriore aumento della pressione, con cielo poco o, a tratti, irregolarmente nuvoloso, in graduale miglioramento con l'avvicinarsi del primo weekend di settembre.