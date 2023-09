Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 4 settembre: l’anticiclone Bacco riporta caldo e bel tempo Continuano ad alzarsi le temperature, anche se non raggiungono i picchi delle scorse settimane: oggi comprese tra i 17 e i 32 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso sull’intera regione.

A cura di Redazione Meteo

Se già dalle prossime ore l'arrivo del vortice mediterraneo minaccerà alcune regioni del Sud e dell'Adriatico, il Lazio non sembra essere interessato da importanti cambiamenti meteorologici, con l'anticiclone Bacco che continua a comandare il tempo sull'intera regione. In aumento le temperature: la colonnina di mercurio continua a salire nel corso della settimana fino a superare, anche se non in tutte le province, i 30 gradi. Il primo lunedì di settembre comincia con il bel tempo in praticamente tutta la regione: cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso dalla costa alle aree interne degli Appennini.

Previsioni meteo oggi a Roma

Non sono previste grandi sorprese che possano turbare il bel tempo di oggi, lunedì 4 settembre: secondo i meteorologi de IlMeteo.it, nella Capitale la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con la colonnina che oscillerà tra il valore minimo di 20 gradi e la massima di 32. Il cielo soleggiato e l'assenza di nubi caratterizzerà praticamente tutto l'arco della giornata, con venti moderati che renderanno il caldo un po' più sopportabile.

Previsioni meteo sulle province

Condizioni meteo simili riguarderanno tutto il territorio della regione: dopo i temporali dei giorni scorsi, le province laziali possono considerare chiuso il capitolo piogge, almeno per ora. Ad attenderle, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Venendo alle temperature, è Rieti la provincia con i valori minimi inferiori, sui 17 gradi. Nel complesso, avremo tra i 19 e i 30 gradi a Frosinone, tra i 20 e i 31 gradi a Latina, tra i 17 e i 27 gradi a Rieti e tra i 19 e i 27 a Viterbo.