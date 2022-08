Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 5 agosto 2022: cielo sereno e massime a 35 gradi Oggi la minima sarà di 21 gradi e la massima arriverà a sfiorare i 35 gradi, ma verranno toccati i 36/37 gradi nelle zone più interne delle città laziali.

A cura di Enrico Tata

Un'altra ondata di calore e il termometro che ricomincia a salire. Domani è previsto il picco del caldo, ma anche oggi, venerdì 5 agosto, la temperatura non sarà certo gradevole a Roma. La minima sarà di 21 gradi e la massima arriverà a sfiorare i 35 gradi, ma verranno toccati i 36/37 gradi nelle zone più interne delle città laziali. Il cielo sarà sereno e, spiegano i meteorologi, la temperatura salirà sopra i 30 gradi a partire dalle 10 e scenderà soltanto dopo le 19. Soffierà un vento moderato da Sud Ovest.

Bollino rosso a Roma: sabato il picco del caldo

Già oggi Roma tornerà da bollino rosso, livello di allerta caldo 3, il più alto sulla scala. Ma sarà domani, sabato 6 agosto, che ci sarà il picco di questa nuova ondata di calore estiva. Alle 8 di domani il termometro farà segnare 25 gradi, che arriveranno a 35 nelle ore più calde della giornata. Sarà peggio sabato, quando le massime arriveranno fino a 37 gradi.

A Latina bollino arancione oggi e rosso domani, a Viterbo bollino arancione oggi e rosso domani. Stessa situazione per quanto riguarda Rieti e Frosinone: bollino arancione oggi e rosso domani.

La tendenza per Ferragosto: torna l'anticiclone delle Azzorre (più fresco)?

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "la presenza sull'Atlantico settentrionale dell'anticiclone delle Azzorre potrebbe stimolare la discesa di correnti più fresche dal nord Europa verso il comparto occidentale". Per i meteorologi "nei giorni del Ferragosto 15-16 le correnti fresche nord atlantiche potrebbero riuscire a scendere di latitudine accompagnandosi ad un intenso fronte temporalesco che entrerebbe nel Mediterraneo andando a convergere con la saccatura orientale ancora presente al Sud. Il Mediterraneo potrebbe diventare luogo di espressione di una depressione locale e insidiosa per l'Italia. In soldoni, pensiamo ai giorni intorno al ferragosto come potenzialmente instabili per gran parte della Penisola". Per il momento, specificano gli autori dell'articolo, si tratta soltanto di un'ìpotesi.