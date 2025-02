video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 febbraio: sole, ma nel weekend torna la pioggia Sole fino a giovedì a Roma e nel Lazio, ma da venerdì potrebbe tornare il maltempo. Previste nevicate sui rilievi montuosi del Lazio nella giornata di sabato.

A cura di Redazione Meteo

Getty Images

La giornata di oggi, martedì 4 febbraio, a Roma sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 6 e 14 gradi. Bel tempo anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, con temperature stabili. Occorrerà aspettare almeno domani per avere più certezze, ma le condizioni meteo potrebbero peggiorare nel weekend: sabato attese piogge sulla Capitale, anche se tale previsione è ancora incerta. Per quanto riguarda i rilievi montuosi del Lazio, previste nevicate, seppure di debole intensità, nella giornata di sabato 8 febbraio. Sul monte Terminillo sabato le temperature saranno comprese tra -2 e 2 gradi.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, fino a giovedì 6 febbraio dominerà su tutta Italia l'anticiclone delle Azzorre, ma in seguito arriverà una vasta area perturbata che porterà mal tempo e un calo delle temperature.

Spiegano i meteorologi: "Da Martedì 4 fino a Giovedì 6 Febbraio, il panorama meteorologico tornerà a essere decisamente più stabile, soleggiato e, a tratti, anche relativamente mite. Faranno eccezione alcuni addensamenti nuvolosi all’estremo Sud e il ritorno di banchi di nebbia e nubi basse sulle pianure del Nordovest, che potrebbero influenzare il contesto climatico, mantenendo temperature sicuramente meno tiepide rispetto al resto del Paese".

Occorrerà aspettare i prossimi giorni per avere conferme, come abbiamo detto, ma da venerdì 7 febbraio potrebbe verificarsi "un improvviso sbilanciamento dell’alta pressione verso la Scandinavia aprirà la strada all’ingresso di venti molto freddi di origine artica, i quali, gettandosi verso il Mare Nostrum, daranno il via a una fase ciclonica sull’area del Mediterraneo, con il ritorno non solo del maltempo, ma anche di un forte calo delle temperature, che potrebbe favorire il ritorno della neve fino a quote molto basse se non in pianura. Si preannuncia così un Venerdì 7 febbraio all’insegna del freddo e del maltempo, che colpirà dapprima il Nord, poi, nel corso della giornata, anche il distretto tirrenico del Centro e, entro sera, il Sud".