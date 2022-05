Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 31 maggio 2022: oggi tregua, poi di nuovo caldo estremo Per gli esperti, la seconda metà della settimana sarà caldissima. L’anticiclone africano Scipione si posizionerà ben presto sul nostro Paese e poterà porterà le temperature massime vicine ai 35 gradi.

A cura di Enrico Tata

Ancora una giornata di sole a Roma, ma con temperature ancora gradevoli e in linea con la media del periodo. Oggi, martedì 31 maggio, nella Capitale previsto cielo sereno con vento debole da Sud e temperature comprese tra 17 e 30 gradi. Sarà però l'anticipo di una violenta ondata di calore, che porterà le temperature massime ben al di sopra dei 30 gradi fino alla fine del primo weekend di giugno.

Le previsioni per il fine settimana: caldo torrido ovunque

Per gli esperti, la seconda metà della settimana sarà caldissima. L'anticiclone africano Scipione si posizionerà ben presto sul nostro Paese e poterà porterà le temperature massime vicine ai 35 gradi. Spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it:

Se le regioni del Centro-Sud e le due Isole maggiori (ma anche buona parte del Nord) nei prossimi giorni si troveranno a fare i conti con l'ennesima ondata di caldo caratterizzata da una notevole impennata delle temperature che raggiungeranno valori massimi diffusamente oltre i 35°C, secondo gli ultimi aggiornamenti, già da Sabato 4 Giugno lo scudo anticiclonico atteso nei prossimi giorni potrebbe non riuscire più a difendere tutto il Paese, lasciando maggiormente scoperte le nostre regioni settentrionali.

Nello specifico a Roma le temperature saliranno di diversi gradi. Da giovedì 2 giugno e fino a domenica 5 giugno le temperature massima nella Capitale sfioreranno i 35 gradi. Le minime, invece, non scenderanno sotto i 18 gradi nelle ore notturne. Insomma, farà molto caldo. È ancora troppo presto per azzardare previsioni per la seconda settimana di giugno, ma per il momento non è previsto l'arrivo di perturbazioni.