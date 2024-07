video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 30 luglio: bollino rosso nella Capitale, 37 gradi Stando a quanto si legge sul Bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, nella giornata di oggi le temperature massime dovrebbero raggiungere 35 gradi, temperatura percepita a 37.

A cura di Redazione Meteo

Caldo torrido e bollino rosso oggi, martedì 30 luglio, a Roma. Stando a quanto si legge sul Bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, nella giornata di oggi le temperature massime dovrebbero raggiungere 35 gradi, temperatura percepita a 37. Alle 8 di mattina, inoltre, il termometro segnerà già 25 gradi. Il cielo sarà sereno e soleggiato con venti deboli. Situazione praticamente identica nella giornata di domani, mercoledì 31 luglio, con le massime a 36 gradi (37 percepiti) e 25 gradi già alle 8 di mattina. Bollino rosso e allerta caldo anche a Rieti, Latina e Frosinone. Bollino arancione oggi a Viterbo, ma bollino rosso da domani.

Ma quando è previsto un calo delle temperature? Secondo i meteorologi nel weekend le temperature caleranno e arriveranno anche piogge e temporali. Sarà soltanto un break temporaneo dal caldo africano che, stando alle previsioni più aggiornate, potrebbe tornare già la prossima settimana.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, infatti, "il gran caldo proseguirà infatti anche per tutta la prossima settimana e anzi, ci aspettiamo un'ulteriore pulsazione dell'anticiclone africano in vista di Ferragosto (dal 10 agosto in avanti). Il tutto è dovuto ad un particolare assetto sinottico che andrà a disegnarsi sullo chiacchiere emisferico: in particolare l'approfondimento di un ciclone atlantico sul settore occidentale dell'Europa innescherà di risposta una fiammata di aria bollente dell'anticiclone africano verso l'Europa". Insomma, per ora la data di una vera e propria ‘rottura dell'estate' ancora non c'è. Per almeno tutta la prossima settimana dovremo fare i conti con l'anticiclone Caronte.