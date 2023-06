Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 30 giugno: torna il maltempo, temporali in serata Per oggi, venerdì 30 giugno, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla: previsti temporali a partire dalla serata, prima sull’alto Lazio e poi a Roma e in provincia.

A cura di Enrico Tata

Torna il maltempo a Roma e nel Lazio. Per oggi, venerdì 30 giugno, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla: previsti temporali a partire dalla serata, prima sull'alto Lazio e poi a Roma e in provincia. I temporali continueranno anche sabato mattina, ma un primo miglioramento è atteso già per la serata. Domenica il cielo dovrebbe tornare poco nuvoloso e le temperature cominceranno ad alzarsi di nuovo. Nella giornata di sabato, infatti, le massime crolleranno a 25 gradi nella Capitale.

La Protezione Civile del Lazio spiega che "si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

Secondo MeteoAm, il meteo dell'Aeronautica Militare, a Roma sono previsti rovesci nel corso della mattinata di sabato e, forse, nel corso della notte tra oggi e domani. Intorno alle 16, come anticipato, il cielo dovrebbe tornare sereno o poco nuvoloso.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 24 giugno: pioggia e temporali nel weekend

Per gli esperti della pagina Meteo Castelli Romani nella giornata di oggi "una bassa pressione in discesa dalla Francia interesserà dapprima il nord ovest per poi proseguire verso le regioni centrali. Tale situazione favorirà lo sviluppo di impulsi perturbati che porteranno maltempo anche forte su queste zone, altrove variabilità, in attesa del passaggio perturbato previsto per sabato.Per i nostri territori cieli irregolarmente nuvolosi alternati a schiarite, dalle ore centrali aumento della nuvolosità con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale fino a sera .I venti saranno dai quadranti meridionali da moderati a forti, temperature minime stazionarie in lieve calo le massime".