Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 27 novembre: caldo per qualche giorno, poi torna il gelo Oggi, 27 novembre, cielo sereno o poco nuvoloso a Roma, con temperature miti e comprese tra 15 e 18 gradi. Nel weekend atteso l'arrivo di un'ondata di gelo.

A cura di Redazione Meteo

Per qualche giorno le temperature a Roma e nel Lazio si manterranno miti, di qualche grado superiori alle medie del periodo. Ma nel weekend tornerà il gelo e le minime ripiomberanno vicine allo zero. Oggi, mercoledì 27 novembre, previsto cielo sereno o poco nuvoloso a Roma con temperature comprese tra 14 e 18 gradi. Temperature miti anche nelle giornate di giovedì e venerdì. Da sabato, invece, dovrebbe tornare il freddo: tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024, infatti, le minime sono previste nella Capitale intorno ai 3 gradi e scenderanno sotto zero sui rilievi montuosi del Lazio. Ancora non ci sono previsioni certe per quanto riguarda la prima settimana di dicembre. Per avere una tendenza in questo senso occorrerà aspettare domani o più probabilmente dopodomani.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, nella giornata di venerdì 29 si assisterà a un'importante svolta dal punto di vista climatico per via di un nucleo di area fredda proveniente dai Balcani: "Il panorama meteorologico subirà dunque un rapido peggioramento, a partire dalla Romagna e con il passare delle ore anche su gran parte del Centro-Sud: su queste zone registreremo una veloce copertura nuvolosa e il possibile sviluppo di precipitazioni sotto lo sferzare di intensi venti di Bora e Grecale che contribuiranno a rendere più evidente la sensazione di freddo. In apertura di weekend, le condizioni atmosferiche mostreranno ulteriori segnali di cambiamento. Sabato 30 Novembre sarà una giornata instabile lungo le coste adriatiche e nelle regioni del Sud, dove si potranno verificare precipitazioni che, nelle aree montuose, assumeranno carattere nevoso".

Nel corso del fine settimana, come detto, si assisterà a un brusco calo delle temperature, soprattutto nel corso delle ore notturne.