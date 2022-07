Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 25 luglio: caldo il leggera diminuzione, si torna a respirare Quella di oggi, martedì 26 luglio, sarà ancora una giornata rovente a Roma, ma si assisterà a un lieve calo delle temperature, che oscilleranno tra i 23 e i 34 gradi.

A cura di Enrico Tata

Farà ancora caldo, ma fortunatamente le massime si abbasseranno di qualche grado. Quella di oggi, martedì 26 luglio, sarà ancora una giornata rovente a Roma, ma si assisterà a un lieve calo delle temperature, che oscilleranno tra i 23 e i 34 gradi. Venti moderati e precipitazioni assenti. Il tasso di umidità è al 54 per cento. Sia oggi che domani, comunque, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute prevede un'allerta rossa di livello 3. Alle 8 di mattina il termometro segnerà già 26 gradi e alle ore 14, momento più caldo delle giornate, segnerà 34 gradi (anche mercoledì). A causa dell'alto tasso di umidità, la temperatura percepita sarà di 37/38 gradi. Per il momento non sono previsti cambiamenti di rilievo nelle condizioni meteorologiche per i restanti giorni della settimana. Non sono previste nuvole o precipitazioni.

Secondo il colonnello Mario Giuliacci nelle prossime ore arriverà una perturbazione atlantica che sfiorerà la Penisola. "Già alla fine di oggi (lunedì), con l'infiltrazione delle fresche e instabili correnti atlantiche sul Nord Italia, si formeranno numerosi temporali: piogge che, fra sera e notte, bagneranno soprattutto Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia. Domani l'instabilità generata dal passaggio della perturbazione favorirà la formazione di improvvisi temporali soprattutto su Alpi, Triveneto e Appennino Centro-Settentrionale. Poi mercoledì la situazione si vivacizzerà anche al Centro e su parte del Sud: in gran parte d'Italia si alterneranno sole e nuvole, con numerosi brevi ma improvvisi temporali al Nord, regioni centrali adriatiche, Puglia e Basilicata. Insomma, tanti temporali in arrivo e, purtroppo, anche il ritorno del pericolo grandine", ha spiegato il colonnello.