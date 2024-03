Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 20 marzo: è scoppiata la primavera, in arrivo caldo anomalo Oggi previsto a Roma bel tempo, con le minime che scenderanno intorno ai 12 gradi nelle ore notturne e le massime che saliranno intorno ai 18/19 gradi nelle ore più calde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fino ad oggi, mercoledì 20 marzo, le temperature non subiranno particolari variazioni. Ma a partire da giovedì 21 marzo in tutto il Paese soffieranno venti caldi da Sud che faranno alzare le massime di diversi gradi. Nel Lazio si raggiungeranno punte vicine a 23 o 24 gradi sia a Roma che sul litorale. Sarà il primo vero caldo di inizio primavera, con temperature sopra le medie stagionali.

Oggi previsto a Roma bel tempo, con le minime che scenderanno intorno ai 12 gradi nelle ore notturne e le massime che saliranno intorno ai 18/19 gradi nelle ore più calde. Giovedì e venerdì, come abbiamo visto, le temperature sono segnalate in aumento di qualche grado. Nel weekend, invece, possibile peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto nella serata di domenica. Per quanto riguarda la prossima settimana, la settimana di Pasqua, per adesso i meteorologi prevedono un sensibile calo delle temperature con il ritorno della pioggia almeno tra lunedì e mercoledì. Le previsioni, tuttavia, sono ancora incerte.

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "a partire dalla Domenica delle Palme sul comparto Nord europeo prenderà vita una vasta depressione in grado di pilotare masse d'aria molto fredde che si dirigeranno dapprima verso il cuore del Vecchio Continente e poi nel bacino del Mediterraneo. Queste correnti instabili, di origine Polare, tuffandosi sui nostri mari, favoriranno la formazione di un insidioso Ciclone che darà il via ad una fase di intenso maltempo.

Abbiamo delle date. Occhi puntati tra il 25 e il 30 Marzo: questo tipo di configurazione favorisce lo scontro tra masse d'aria di origine diversa (aria fredda di origine polare e aria calda in risalita dall'Africa) aumentando di conseguenza il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e pericolose grandinate".