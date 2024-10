Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 ottobre: caldo e sole, ma in arrivo forte maltempo

video suggerito

A cura di Redazione Meteo

Getty Images

Sole e temperature quasi estive a Roma nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre. Le massime, infatti, arriveranno a 27 gradi all'ora di pranzo e il sole splenderà dal mattino fino alla sera. Tuttavia è in arrivo sull'Italia e sulla Capitale una forte ondata di maltempo, che porterà piogge e un crollo delle temperature a partire da giovedì (per quanto riguarda il Nord Italia) e venerdì per quanto riguarda il Lazio.

Stando a quanto riportano gli esperti del sito IlMeteo.it, da giovedì 17 ottobre "l'approfondimento di un pericoloso ciclone sul Mar Mediterraneo scatenerà intense precipitazioni e venti di burrasca lungo le coste. La vasta depressione in discesa dal Nord Europa richiamerà aria molto umida e calda dai quadranti meridionali, la vera energia potenziale per la genesi di eventi meteo estremi. Proprio dall'interazione tra masse d'aria diverse aumenterà il rischio per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua anche sotto forma di nubifragio".

Secondo gli esperti, "il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi configurazioni è quello di una possibile stazionarietà dei temporali che potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone".

Le regioni più colpite saranno inizialmente proprio quelle tirreniche. A Roma previsti temporali lungo tutto l'arco delle giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre. Domenica dovrebbe tornare il bel tempo, ma le temperature si manterranno fresche, con le massime che non supereranno i 22 gradi nelle ore più calde della giornata. Per il momento anche per quanto riguarda lunedì, non si prevedono precipitazioni.