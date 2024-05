video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 maggio: sereno fino a sabato, poi torna la pioggia

A cura di Enrico Tata

L'Italia divisa in due: al nord freddo e temporali, mentre al centro sud il bel tempo resisterà fino al weekend. A Roma oggi, mercoledì 15 maggio, previsto bel tempo e temperature comprese tra 12 e 27 gradi. Le condizioni meteo saranno identiche nella giornata di domani, giovedì 16 maggio, mentre farà più freddo nel corso della giornata di venerdì 17 maggio, con le massime che caleranno a 24 gradi. Nella notte di sabato, secondo i meteorologi, tornerà il maltempo e nella giornata di domenica sono previsti temporali anche di forte intensità. Occorrerà aspettare uno o due giorni per avere informazioni più precise, ma sembra che anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dal maltempo.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, lo "sprofondamento di una saccatura atlantica sull'Europa occidentale ha formato un vistoso vortice di bassa pressione poco a ovest del Canale della Manica. La circolazione ciclonica è alimentata da forti contrasti termici perché rimescola correnti di aria polare marittima in discesa dalla Groenlandia con aria più calda di matrice sub tropicale in risalita dal nord Africa. Per questo motivo le perturbazioni ad essa associate sono molto intense".

Come detto, l'Italia è attualmente spaccata in due, con temporali forti che caratterizzeranno tutto il Nord Italia e sopratutto l'arco alpino almeno fino al weekend. Per quanto riguarda il Sud, invece, le temperature saranno praticamente estive e regnerà il bel tempo per tutti i prossimi giorni. Al centro le temperature si manterranno più fresche e fino a sabato notte non sono segnalate particolari perturbazioni. Domenica, però, nel Lazio sono previsti temporali.