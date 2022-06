Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 giugno: ancora caldo, massime sui 34 gradi . Oggi, mercoledì 15 giugno 2022, le temperature massime saliranno fino a 33/34 gradi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Enrico Tata

Ancora caldo a Roma. Oggi, mercoledì 15 giugno 2022, le temperature massime saliranno fino a 33/34 gradi nelle ore più calde della giornata. Soffierà un vento debole da Sud Ovest e le temperature minime si attesteranno intorno ai 18 gradi. Per il momento, comunque, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute non segnala particolari problemi (livello di allerta 0, verde). Per domani, invece, il livello di allerta sarà giallo poiché le temperature saliranno ancora. Almeno fino a domenica non sono previste precipitazioni o diminuzioni delle massime. Il weekend sarà caldo e soleggiato su tutto il Lazio.

Caldo in tutto il Lazio, 32 gradi a Latina

Per quanto riguarda le altre province, le temperature oggi a Frosinone saranno comprese tra 23 gradi (alle 8 di mattina) e 30 gradi (32 percepiti) alle ore 14. A Viterbo le temperature saranno comprese tra 23 e 32 gradi, a Rieti tra 21 e 31 gradi e infine a Latina saranno comprese tra 24 e 31 gradi (32 percepiti).

Ancora l'anticiclone Scipione, caldo estremo

Nel fine settimana, come detto, farà caldo a causa dell'anticiclone africano Scipione. Tra sabato 18 e domenica 19 giugno i valori massimi saranno ancora una volta superiori alle massime del periodo. "Vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria, oltre all'ampio soleggiamento, ci attendiamo infatti una nuova impennata delle temperature, specie sulle pianure del Nord, sui settori tirrenici del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: ciò si tradurrà in nuove fiammate di stampo pienamente estivo, con i termometri pronti a schizzare oltre i 34/35°C", spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it.