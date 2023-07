Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 14 luglio: via Cerbero, ecco l’anticiclone Caronte (più rovente) Per quanto riguarda la giornata di oggi, a Roma massime sui 34 gradi, temperatura percepita 38. Ma nel weekend arriverà l’anticiclone Caronte, e farà ancora più caldo.

A cura di Enrico Tata

Cerbero lascia il posto all'anticiclone Caronte, ancora più caldo, ancora più rovente. L'arrivo di questa nuova ondata di caldo africano è prevista nel fine settimana e arriverà al picco massimo tra lunedì e martedì. A Roma nella giornata di sabato 15 luglio le temperature massime schizzeranno a 36 gradi, 40 gradi percepiti. Alle 8 di mattina il termometro segnerà già 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, massime sui 34 gradi, temperatura percepita 38.

Il picco, come detto, arriverà però nella giornata di lunedì o martedì, quando in alcune zone del Lazio le massime potrebbero arrivare addirittura a 40/42 gradi.

Un'ondata di calore di livello 3, allerta rossa, com'è in questi giorni a Roma e nel Lazio, "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

Gli esperti del sito IlMeteo.it descrivono così l'arrivo di questa nuova e più potente fiammata africana: nel corso del weekend, come detto, l'anticiclone Cerbero passerà il testimone a Caronte. "Sarà da domenica che con Caronte le temperature avranno un'improvvisa impennata e così i 38-39 gradi saranno facilmente raggiungibili in Toscana e Lazio come a Firenze e a Roma, oltre i 42 gradi in Sardegna. Inoltre nei primi 3-4 giorni della prossima settimana l'anticiclone africano Caronte raggiungerà la massima potenza di calore. Per alcune città potrebbero cadere degli storici record di caldo, come a Roma. I dati attuali prevedono una temperatura massima di 43 gradi nella capitale (il record è di 40 gradi)".