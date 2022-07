Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 13 luglio: massime in crescita, ma il caldo deve ancora arrivare Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 13 luglio 2022: sole e temperature massime sui 32 gradi. Nel fine settimana, però, arriverà una nuova ondata di calore.

A cura di Enrico Tata

Sole e temperature massime intorno ai 32 gradi a Roma. Oggi, mercoledì 13 luglio, sarà una giornata segnata ancora dall'influenza dell'anticiclone delle Azzorre. Farà caldo, certamente, ma niente rispetto a ciò che ci aspetta nelle prossime ore. Da domani, infatti, cambierà tutto e l'Italia sarà investita da una nuova e fortissima ondata di caldo proveniente dall'Africa. Le temperature saliranno, ma il picco arriverà soltanto all'inizio della prossima settimana, con temperature bollenti in tutto il Centro-Nord. A Roma le massime sfioreranno i 40 gradi, sostengono i meteorologi.

Roma, le previsioni del tempo per oggi

Per oggi e per domani il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute non segnala particolari allerte. A Roma e in tutti i capoluoghi di provincia del Lazio, infatti, il livello di allerta sarà 0, colore verde. Nella Capitale previsti 33 gradi di temperatura massima percepita e circa 24 gradi alle 8 di mattina. Anche domani le temperature si manterranno stabili, ma già a partire da venerdì il termometro comincerà a salire e le massime arriveranno a toccare i 35/36 gradi nelle ore più calde.

In arrivo nuovo anticiclone africano con caldo record

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "fino a Mercoledì 13 Anticiclone delle Azzorre ancora ben presente su tutto il Paese, ma con qualche temporale di calore sugli Appennini (oggi pure sulle coste pugliesi) e più occasionale sulle Alpi del Triveneto. Da Giovedì 14 nuova e via via più intensa ondata di caldo africano. Dal 18-19 Luglio possibile caldo record con picchi di oltre 38-39°C per molti giorni al Centro-Nord".