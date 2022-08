Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 13 agosto: possibili temporali nel primo pomeriggio Per oggi la Protezione civile del Lazio ha emanato un’allerta meteo gialla per possibili temporali a sviluppo diurno su tutta la regione. L’avviso è valido dal primo pomeriggio e per le successive sei ore.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, sabato 13 agosto, sarà un'altra giornata all'insegna della variabilità meteorologica per Roma e in generale per il Lazio. Si alterneranno momenti di nuvolosità diffusa ad altri soleggiati con possibili temporali nella Capitale, anche forti, soprattutto intorno all'ora di pranzo e nel primo pomeriggio. Previsti temporali forti soprattutto sui rilievi della regione e nel pomeriggio sulle zone a sud. Nel corso della serata il tempo tornerà sereno. Per oggi la Protezione civile del Lazio ha emanato un'allerta meteo gialla per possibili temporali a sviluppo diurno su tutta la regione. L'avviso è valido dal primo pomeriggio e per le successive sei ore. La giornata di domani, domenica 14 agosto, sarà invece caratterizzata da cielo sereno su tutto il territorio della regione. Lunedì, giorno di ferragosto, possibili piogge deboli soprattutto nel primo pomeriggio, ma saranno alternate comunque ad ampie schiarite. Oggi a Roma le temperature saranno gradevoli e comprese tra 21 e 29 gradi. Domenica si rialzeranno di qualche grado e arriveranno a sfiorare i 31 gradi intorno alle 14. La temperatura percepita sarà di 33 gradi.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com a Ferragosto previsti, per quanto riguarda il Centro Italia, "temporali tra Toscana, Umbria e Marche. Più stabile e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 30 e 35, fino a 38°C in Sardegna". Tra mercoledì 17 e giovedì 18, spiegano ancora gli esperti, "dal Nord Africa potrebbe sollevarsi una nuova ondata di caldo che arroventerà il clima soprattutto al Centro-Sud, con temperature che potranno avvicinarsi alla soglia dei 40°C su diverse regioni".