Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaio

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 29, venerdì 31 e sabato 31 gennaio registrano cielo nuvoloso con ampie schiarite e isolate piogge. Nei giorni della Merla per tradizione popolare considerati i più freddi dell'anno che rappresentano simbolicamente il picco dell'inverno nella Capitale quest'anno vedranno temperature piuttosto miti, nella media o leggermente al di sopra. A parlarcene è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Le massime in città da oggi fino a domenica arriveranno fino a 14 gradi nelle ore centrali.

Giovedì 29 gennaio, nuvole e piogge isolate nel pomeriggio

"Sull'Italia arrivano due perturbazioni una oggi e una seconda nei prossimi giorni – spiega Galbiati – Perturbazioni che riguarderanno soprattutto il Sud e le Isole, mentre il centro resterà escluso da queste piogge intense. Oggi tra Roma e Lazio si prevedono nuvole e qualche scroscio isolato nel pomeriggio".

Cielo nuvoloso alternato a schiarite venerdì 30 gennaio

Per quanto riguarda invece la giornata di domani, venerdì 30 gennaio, Galbiati spiega: "Domani avremo cielo nuvoloso alternato a schiarite, con un po' di vento che si farà sentire, ma nulla di eccezionale".

Sabato 31 gennaio nubi alternate a schiarite

Sabato 31 gennaio sempre nubi nelle ore pomeridiane con qualche possibile debole pioggia nel Basso Lazio. "Un vortice si posizionerà infatti sul Basso Tirreno e sulla Sicilia. Domenica stessa situazione sul fronte meteorologico con cielo nuvoloso alternato a schiarite. Rispetto alle temperature nel centro Italia compresi Lazio e Roma i valori restano nella media o poco al di sopra. A Roma le massime arriveranno a 14 gradi, non sono previste gelate, né freddo notturno". I valori notturni infatti resteranno stazionari.