Previsioni meteo Roma e Lazio mercoledì 18 ottobre 2023: nuvole e piogge sparse Ancora nuvole e qualche pioggia isolata, soprattutto fra Rieti e Viterbo: temperature in calo ancora sulla regione Lazio, con massima a Roma di 22 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le perturbazioni nella capitale e nella regione Lazio dove anche oggi, mercoledì 18 ottobre, sono previste nuvole e piogge sparse soprattutto sui territori a nord e sulle zone appenniniche. Le temperature sono ancora in calo, comprese fra la minima di 15 gradi a Viterbo e Rieti e la massima di 22 attesa, invece, a Roma.

Previsioni meteo oggi sulla capitale

Una nuova giornata di nuvole si apre oggi sulla capitale. Dopo il nubifragio che due giorni fa ha colpito il litorale romano e che, in particolar modo si è abbattuto su Ostia, torna il cielo coperto su Roma. Qualche schiarita attesa soltanto la sera: assenti, per tutto il giorno, le precipitazioni, stando a quanto scrive Il Meteo.it. Le temperature sono ancora più basse, ma rappresentano comunque le massime raggiunte sulla capitale. Il termometro oscilla fra i 18 e i 22 gradi circa.

Che tempo fa oggi sulle province

Come anticipato, le temperature più basse si attendono nei territori del reatino e in quelli del viterbese, dove la minima si aggira sui 15 gradi. La massima, invece, è di 18 gradi. Nelle zone della Tuscia, al cielo grigio si alterna qualche schiarita e pioggia, soprattutto nella parte centrale della giornata, fra la tarda mattina e il primo pomeriggio. In quelle appenniniche, invece, solo piogge isolate nel tardo pomeriggio.

Nel capoluogo pontino, nubi sparse per l'intera giornata: le temperature sono comprese fra i 19 e i 21 gradi centigradi. In quello ciociaro, cielo coperto per tutto il giorno, soltanto da domani tornano le piogge, che interesseranno anche il fine settimana. Oggi il termometro si muove, invece, fra i 16 e i 20 gradi.