Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 14 agosto: torna il sole e si rialzano le temperature Si rialzano le temperature nel Lazio: dopo i temporali degli ultimi giorni torna il sole su tutta la regione. A Roma le massime raggiungono i 33 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Sono stati giorni di allerta meteo quelli di venerdì 12 e sabato 13 agosto nella regione Lazio, dove la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di livello giallo per il rischio idrogeologico e la presenza di temporali che, nella capitale, hanno provocato diversi danni all'alba di ieri. Oggi, invece, torna il sole su tutta la regione e le temperature si rialzano: quelle minime, che a Rieti e Viterbo restano sui 15 gradi, permettono di godere di una vigilia di Ferragosto mite. Quella massima, invece, si tocca nella città di Roma dove vengono raggiunti i 33 gradi.

Previsioni e temperature nella capitale: torna il sereno

Nella capitale tornano, dopo i temporali dei giorni scorsi, bel tempo e caldo. Fatta eccezione per qualche nuvola nella parte centrale della giornata, verso le ore 14, il sole splende nel cielo per tutto il giorno. Come anticipato le temperature si rialzano: mentre la massima arriva a 33 gradi, segnando il record di oggi nella regione Lazio, le minime si aggirano sui 19 e caratterizzano soltanto la prima mattina.

Previsioni e temperature nelle altre province: a Rieti e Viterbo resta il fresco

Lo abbiamo anticipato: a Rieti e Viterbo le temperature minime restano piuttosto basse, non superando i 20 gradi fino alla tarda mattina. Per il capoluogo più ad est della regione Lazio le temperature massime non vanno oltre i 29 gradi, percepiti nel primo pomeriggio. Più caldo, invece, in quella che si trova più nord: anche qui le massime si raggiungono dopo pranzo, ma la temperatura aumenta di due gradi.

Nelle province del sud le temperature restano più alte di qualche grado: a Frosinone e Latina sono previste, rispettivamente, minime di 18 e 21 gradi, mentre le massime in entrambi i casi, restano sui 31.