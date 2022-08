Allerta gialla maltempo, violento temporale all’alba si abbatte su Roma Un forte temporale è abbattuto all’alba di questa mattina sulla città di Roma e sulle zone limitrofe, ma l’allerta gialla per il maltempo continua anche oggi.

All'alba di questa mattina, sabato 13 agosto, sulla città di Roma si è abbattuto un violento temporale, con pioggia fitta e un forte vento. La prima pioggia ha cominciato a scendere sui quartieri della capitale verso le ore 4.30, accompagnata da tuoni e lampi, senza risparmiare neppure le zone vicine, a cominciare dal litorale romano. Nel frattempo si è alzato anche un forte vento su tutta la zona di Roma e provincia che, con violenza, ha abbattuto alcuni alberi fra le vie della capitale e nei territori della provincia.

Come ha scritto Luceverde Roma sul profilo Twitter, per comunicare agli automobilisti di guidare con attenzione, a causa del forte vento alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata e stanno ancora occupando la strada in via di Monteverde all'altezza di piazzale Enrico Dunant e nella zona delle Terme di Caracalla, fra viale Guido Baccelli all'altezza di via Antoniniana.

Allerta gialla maltempo nel Lazio anche oggi

Secondo ilbollettino inviato ieri dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio, l'allerta gialla per il maltempo continua anche oggi, a partire dal pomeriggio e nelle sei ore successive: quando è stato evidenziato il forte rischio di criticità idrogeologica. Si attendono, anche per oggi, piogge isolate e sparse, ma anche forti temporali su tutto il territorio regionale.

Non sono stati risparmiati neppure i territori dei Castelli Romani, a sud est della capitale: nella serata di ieri sui comuni dei Castelli si è abbattuta una forte grandinata che ha imbiancato, con chicchi grandi e pesanti, strade, terrazzi e giardini.