Maltempo, allerta gialla sulla regione Lazio: temporali nel pomeriggio del 12 e 13 agosto Nel pomeriggio di oggi, 12 e domani, 13 agosto, la Protezione Civile ha dichiarato allerta gialla per il maltempo su tutta la regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Un inizio weekdend da allerta gialla per il maltempo è quello che si prospetta nella regione Lazio: dal pomeriggio di oggi, 12 agosto per le successive sei ore e da quello di domani, 13 del mese e per le successive sei ore, la Protezione Civile Lazio ha evidenziato criticità idrogeologica. Nei pomeriggi di questi due giorni si attendono piogge isolate e sparse, ma anche temporali su tutto il territorio regionale.

La nota dalla Protezione Civile

La comunicazione è arrivata dal Centro Funzionale Regionale che, con una nota, ha spiegato: "Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, venerdì 12 agosto 2022, e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, sabato 13 agosto e per le successive 6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna."

Nella nota viene, inoltre, precisato che la decisione di disporre l'allerta gialla per il maltempo è stata presa dopo aver effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità: soltanto in seguito è stato inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.

Come di consueto, inoltre, viene ribadito: "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".