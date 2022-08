Previsioni meteo Roma e Lazio dall’8 al 14 agosto: pioggia e temporali, temperature in calo Sole e caldo e temperature fino a 35 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 8 agosto. Ad attenderci però è una settimana caratterizzata da forte instabilità, torna il maltempo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del mateo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 8 agosto, registrano tempo bello e temperature massime fino a 35 gradi. Quella che sta per iniziare dal punto di vista meterologico è una settimana – da lunedì 8 a domenica 14 agosto – all'insegna dell'instabilità. Ciò è dovuto alla perdita di presa dell'anticiclone africano sul Bacino del Metditerraneo e dalla risalita dell'anticiclone delle Azzorre verso la Scandinavia, che farà arrivare aria più fresca anche sull'Italia e sulle regioni centrali. Sono attesi temporali, pioggia, forte vento e grandinate. Per quanto riguarda Roma, dovrebbe piovere tra giovedì e venerdì. Il tempo tornerà invece bello nel weekend che precede Ferragosto e le temperature saranno di nuovo in aumento.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 8 agosto

Oggi, lunedì 8 agosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora bel tempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno per l'intero arco della giornata. Brillerà il sole indisturbato e le precipitazioni saranno assenti. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 22 e massime di 35 gradi nelle ore centrali. Nel resto del Lazio il quadro meterologico inizia a farsi perturbato, mentre il tempo resterà ancora bello su Frosinone e Latina, con massime fino a 34 gradi, su Rieti cadranno piogge alternate a schiarite, con punte di 33 gradi, mentre su Viterbo ci saranno nubi sparse con possibili isolati temporali e massime fino a 34 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 agosto

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 6 e domenica 7 agosto registrano sole e caldo e temperature oltre i 30 gradi. Dopo la breve pausa all'estate provocata dalla perdita di presa dell'anticiclone africano, con precipitazioni sparse sul territorio del Lazio il quadro meterologico nel weekend che precede Ferragosto tornerà ad essere bello. I valori torneranno a salire al di sopra dei 30 gradi. Tempo bello e soleggiato su tutto il territorio del Lazio. Per previsioni più dettagliate sarà necessario attendere i prossimi giorni.