Previsioni meteo Roma e Lazio 8 e 9 novembre: maltempo con piogge e temperature autunnali

Maltempo, con piogge, clima fresco e temperature tipicamente autunnali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 8 e domenica 9 novembre. Miglioramento atteso per la prossima settimana, con valori in rialzo.

(Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 8 e domenica 9 novembre registrano maltempo. Sabato 8 novembre, su Roma e gran parte del Lazio, sono previste piogge a tratti e cielo nuvoloso, mentre domenica 9 il tempo resterà incerto, con possibilità di rovesci sparsi. Le temperature si manterranno su valori tipicamente autunnali, con minime intorno ai 12°C e massime fino a 19°C.

La prima metà di novembre si conferma instabile, con condizioni meteo variabili. La prossima settimana, secondo le tendenze disponibili finora, vedrà un graduale miglioramento: da lunedì 10 novembre il tempo sarà più stabile, con giornate soleggiate e temperature in lieve rialzo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 8 novembre

Sabato 8 novembre il clima sarà fresco e piovoso in tutto il Lazio, con un’atmosfera tipicamente autunnale. A Roma il cielo sarà prevalentemente coperto, con piogge a tratti nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12.7°C di minima e i 19°C di massima, con venti deboli da sud-est.

A Frosinone si prevedono condizioni simili, con piogge sparse e temperature tra 11°C e 17°C. A Latina il tempo sarà instabile, con rovesci e valori compresi tra 13°C e 18°C. A Rieti il cielo sarà nuvoloso con piogge leggere, e temperature tra 10°C e 16°C. A Viterbo, infine, giornata grigia e umida, con minime di 9°C e massime di 15°C.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 9 novembre

Domenica 9 novembre a Roma la giornata inizierà con cielo nuvoloso e possibili piogge nelle prime ore, ma nel pomeriggio si attendono schiarite. Le temperature saranno stabili, con minime intorno ai 13°C e massime sui 18°C. A Frosinone il tempo resterà variabile, con piogge al mattino e schiarite nel pomeriggio, temperature tra 11°C e 17°C.

A Latina si prevedono condizioni simili, con rovesci isolati e valori tra 13°C e 18°C. A Rieti e Viterbo il cielo sarà coperto con piogge deboli, e temperature rispettivamente tra 10°C e 16°C e 9°C e 15°C. Il weekend si chiude dunque sotto il segno dell’instabilità, ma con segnali di miglioramento in vista della nuova settimana.