Previsioni meteo Roma e Lazio 8 dicembre: alta pressione per la festa dell’Immacolata, sole e caldo

Sole e temperature miti sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. In corso l’alta pressione.
A cura di Alessia Rabbai
Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 8 dicembre 2025, festa dell'Immacolata Concezione di Maria, registrano tempo stabile e soleggiato e temperature miti. A farla da padrone è l'anticiclone africano, con l'alta pressione, che porterà le massime fino a 15 gradi in città, nelle ore centrali della giornata.

Il weekend lungo dell'Immacolata ci ha riservato finora giornate all'insegna del cielo sereno e del sole, concedendoci giornate perfette per gite fuori porta, passeggiate in città, per trascorrere qualche ora all'aria aperta tra il centro storico addobbato con le luminarie in occasione delle festività natalizie. Vediamo come sarà nel dettaglio il tempo oggi con il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 8 dicembre

Oggi, lunedì 8 dicembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo e precipitazioni assenti. "Dal punto di vista meteorologico il weekend sarà tranquillissimo – spiega Galbiati guardano alla festa dell'Immacolata – Su tutta Italia, anche sul Lazio si espande infatti l'alta pressione, con tempo stabile e temperature leggermente al di soprra della media. Nella Capitale il tempo è stabile e soleggiato, con quelche velatura di passaggio. Fino a lunedì ci sarà prevalenza di sole e temperature con minime intorno ai 7 gradi e massime anche fino a 14/15 gradi".

Previsioni meteo Roma e Lazio 22 e 23 novembre: miglioramento ma freddo, da lunedì di nuovo pioggia

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con tempo stabile, bello e soleggiato. Cielo poco nuvoloso da Viterbo a Frosinone, precipitazioni assenti. Nel dettaglio vediamo cosa accade sul fronte delle temperature: su Frosinone attesi tra 5 e 14 gradi, a Latina tra 8 e 16 gradi, a Rieti tra 4 e 15 gradi, a Viterbo tra 5 e 15 gradi.

